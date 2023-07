Academia Română aduce un ultim omagiu muzicianului Valentin Gheorghiu, membru corespondent

Academia Română, prin Secția de arte, arhitectură și audiovizual, anunță, cu mare regret, stingerea din viață luni, 17 iulie 2023, a marelui muzician Valentin Gheorghiu, membru corespondent al Academiei Române, personalitate marcantă a mediului cultural românesc, pianist şi compozitor cu o largă reputație națională și internațională.Născut în 1928, la Galați, Valentin Gheorghiu a primit o educaţie muzicală completă în domeniul pianisticii, compoziţiei şi muzicii de cameră. La recomandarea lui George Enescu, a primit o bursă de trei ani la Conservatoire Nationale de Musique din Paris, unde a absolvit clasa de teorie și solfegii cu diploma „Médaille d’or et premier prix“. La Paris a studiat pianul cu prof. Lazare Lévy și armonia și teoria cu Noël Gallon. Revenit în țară, și-a continuat studiile sub îndrumarea unor mari maeştri precum Constanţa Erbiceanu, Mihail Andricu, Constantin Brăiloiu și Mihail Jora, absolvind Conservatorul din București în 1947.Primul său recital l-a susținut la vârsta de nouă ani, în 1937, la Sala „Dalles“ din București a Academiei Române. Concertistic debutează în 1943, la Ateneul Român, cu Orchestra Filarmonicii aflată sub bagheta lui George Georgescu, interpretând Concertul nr. 1 de Beethoven.În lunga sa carieră, de peste 70 de ani, a întreprins turnee în numeroase țări, concertând, alături de orchestre celebre, pe marile scene ale lumii: Royal Festival Hall din Londra, Place des Arts din Montréal, Musikverein din Viena, Fastspiel Grossen Saal și Mozarteum din Salzburg, Théâtre des Champs-Elysées, Théâtre du Châtelet, Salle Pleyel, Salle Gaveau din Paris, Deutsche Oper din Berlin, Victoria Hall din Geneva, Mann Auditorium din Tel Aviv, Sala „Smetana“ din Praga, Santa Cecilia din Roma, Sala mare a coloanelor – Filarmonica din Leningrad, Sala de concert O.N.U. din New York. A înregistrat discuri pentru celebre case de discuri: „His Master᾽s Voice“, „Supraphon“, „Deutsche Grammophon“, „Electrecord“, „Tobu Recordings“ etc. A participat, de asemenea, la numeroase festivaluri internaţionale şi a fost invitat în juriile a peste 100 de concursuri internaționale de pian.Creația sa componistică cuprinde muzică simfonică, muzică de cameră, corală, vocală și muzică pentru film. Remarcabile sunt cele două simfonii, Concertul pentru pian și orchestră, lucrare distinsă cu Premiul „George Enescu“ al Academiei Române (1961), Suita pentru orchestră „Imagini din copilărie“, Cvartetul de coarde, lucrare distinsă cu mențiunea I a Premiului „G. Enescu“ (1946), Sonata pentru pian, cele 11 lieduri pentru voce și pian, piesele pentru orgă, pentru vioară, Trioul pentru pian, vioară, violoncel. A fost membru al Uniunii Compozitorilor din România din 1949.Răsplătit de statul român cu titlul „Artist emerit“, Valentin Gheorghiu a fost distins cu Premiul de Stat (1951), Premiul I, alături de fratele său, Ștefan Gheorghiu, la Concursul internațional „G. Enescu“ (1958), Premiul „Aristizza Romanescu“ al Academiei Române (1993), Premiul de excelență al Fundației Culturale Române, Premiul criticilor din România. A primit titlul Doctor honoris causa al Academiilor de muzică din București și Iași și a fost decorat cu „Meritul Cultural“, cls. I, cu Ordinul Național „Serviciul Credincios“ în grad de Mare Cruce (2000) și cu Decorația Regală „Nihil Sine Deo“. Orașele Cluj-Napoca, Galați și Sinaia i-au acordat titlul de cetățean de onoare.În anul 2014 a fost ales membru corespondent al Academiei Române.Membrii Academiei Române regretă plecarea dintre noi, la venerabila vârstă de 95 de ani, a muzicianului Valentin Gheorghiu și sunt alături de familia îndoliată.Toți cei care i-au admirat și iubit cariera muzicală pot aduce un omagiu marți, 18 iulie 2023, între orele 10-15, la Ateneul Român.