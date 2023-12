Artistul și profesorul Marieta Besu ne invită la un exercițiu de admirație, privind ”Țărmuri, nori și flori”

Muzeul de Artă Constanța găzduiește, în perioada 8 decembrie 2023 – 4 ianuarie 2024, expoziția Marietei Besu, intitulată „Țărmuri, nori și flori”, expoziție de pictură și gravură curatoriată de Ana Amelia Dincă.Vernisajul are loc vineri 8 decembrie 2023 la ora 15.00 și va începe cu un moment poetic susținut de Iulia Mihalcea.Despre natura ca măsură a existenței în pictura protagonistei acestei expoziții, curatorul Ana Amelia Dincă transmite: „Personalitatea artistică a Marietei Besu are mai multe chei de descifrare. Una dintre acestea deschide zona picturii, a cromaticii și a unor teme de care artista se simte atașată. Însă, venind din zona graficii, desenul rămâne armătura peste care se pliază lumea vegetală, omul și spațiul acvatic, teme recurente, aparținând percepției sale sensibile. De mai multe ori, Marieta Besu ne-a propus pictura ca un mod de a-și reinventa lumea pe care o observă îndeaproape, simțindu-i pulsul recuperat în spații moderne de interpretare a formei, adaptate personalității mereu surprinzătoare. Cadrele vizuale ample sau amănuntele care se răsfrâng asupra penelului său și care vin din exterior sau din daimonul său interior, corespund admirației pe care o are față de imaginile din proximitate, înmagazinate și filtrate de o îndelungată experiență la șevalet”.Absolventă a Liceului de Artă din Deva și a Institutului de Arte Frumoase „N. Grigorescu” din București, promoția 1979, Marieta Besu a fost muzeograf în cadrul Muzeului de Artă, timp de 11 ani, iar acum este profesor titular al Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din Constanța.