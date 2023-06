Elevii din Constanța au ieșit cu zâmbetul pe buze de la Examenul Național de Matematică

Rezultatele, pentru unii dintre elevi, pot fi chiar mai bune decât la limba română. „Eu zic că m-am descurcat. A fost ok, chiar nu a fost greu. Cred că iau mai mult decât la română. Cel mai complicat a fost subiectul III, dar am reușit să rezolv. Am avut timp să rezolv toate subiectele în astea două ore. Aveam emoții că o să fie mult de calculat și că nu o să am timp”, a declarat alt elev. „Mă aștept să iau 7 sau 8. Cred că m-am descurcat bine. Am discutat și cu alți colegi și am ajuns la aceleași rezultate. Am avut și nelămuriri și am făcut unele greșeli, dar sper să nu îmi depuncteze mult”, a mai spus o colegă a acestuia.





Elevii care vor dori să depună contestații în urma afișării rezultatelor inițiale trebuie să meargă cu documentele la centrele de examen sau să le transmită prin mijloace electronice, în zilele de: 28 iunie, între orele 16:00 și 19:00, și 29 iunie, în intervalul orar 8:00 - 12:00.





Candidații care depun sau transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate crește sau scădea nota inițială. Documentele sunt semnate și de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților minori. Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.





Se pare că subiectele de matematică au fost pe placul candidaților din Constanța. Elevii Școlii Gimnaziale nr. 8 și ai Școlii Generale nr. 39 „Nicolae Tonitza” din Constanța au ieșit cu zâmbetul pe buze din sălile de examen. Alergau spre părinți, să îi îmbrățișeze și să le povestească din ce au făcut la examen, sau spre alți colegi, cu care se verificau să vadă dacă au aceleași rezultate la calcule și dacă au înțeles bine exercițiile. Cei mai mulți spuneau că, per total, examenul a fost destul de ușor. Alții, însă, au întâmpinat mai multe dificultăți și așteaptă să afle dacă, totuși, au rezolvat exercițiile mai bine decât se așteptau.Un elev a spus că abia așteaptă să verifice baremul de corectare, să vadă dacă a rezolvat bine exercițiile de tip grilă. „A fost OK, n-a fost chiar așa de greu. Sper că am rezolvat bine. M-am verificat și cu alți colegi și am avut cam aceleași rezultate. Când ajung acasă, mă duc să mă uit direct pe barem, să îmi calculez nota. Dacă am rezolvat grilele corect, sunt cel mai fericit”, a precizat elevul.