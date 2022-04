GALERIE FOTO. „De la copii către copii în preajma Învierii Domnului”

În cadrul activităților dedicate Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară, programate în Școala Gimnazială nr. 16 „M. I. Dobrogianu” Constanța, săptămâna trecută, s-a desfășurat Proiectul comunitar „De la copii către copii în preajma Învierii Domnului", încheiat în parteneriat cu Centrul de Plasament „Delfinul”.Datorită implicării copiilor și părinților din Școala nr. 16, au fost donate celor 28 de copii instituționalizați în centrul de plasament alimente, haine, cărți, jocuri, dulciuri și produse de igienă personală care au adus zâmbete pe chipul acestor copii.Sub coordonarea profesorilor s-au implicat elevii clasele gimnaziale (a V-a A - Dodu C., a V-a C - Naca D., a VI-a A - Panțu A., a VI-a B - Niță D., a VII-a A - Dobre C, a VIII-a A - Ghiță E), clasele primare (pregătitoare B - Gherase L., pregătitoare D - Seit-Ali F., I C - Secuiu A., a II-a B - Preda S., a III-a A - Badea C., a II-a C Radu C.), dar și grupa mijlocie a Grădiniței cu orar normal „Năsturel” - Bugeanu N.