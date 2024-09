Ghinion la început de an școlar! Elevi aduși la cursuri în Adamclisi cu mașinile Poliției locale

Având în vedere situaţia creată, am luat legătura cu directorul instituţiei de învăţământ, Otilia Burcea, care a recunoscut că microbuzul şcolar s-a stricat, motiv pentru care s-a luat decizia de a intra, pentru o perioadă, până la remedierea problemei, în sistem hibrid. „Copiii care nu beneficiază de transport sunt cei din localităţi izolate, dar ei s-au logat online. S-a recurs la această variantă din cauza transportului şcolar, care, momentan, nu mai poate fi oferit de către primărie. Noi facem tot posibilul să fie bine pentru toată lumea. Între timp, unii părinţi şi-au adus copiii singuri la şcoală, dar încă mai sunt elevi din satele Abrud şi Urluia care nu au cu ce să ajungă la cursuri. Noi nu avem nicio vină pentru ce se întâmplă. Aseară am plecat la ora 21.00 de la şcoală. Facem tot posibilul să rezolvăm situaţia, am ţinut legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru că nu vrem ca elevii să fie privaţi de educaţie. Până acum ne-am descurcat cu ce am putut, maşini ale părinţilor, profesorilor. Acum, aşteptăm soluţii din partea primăriei, să ne pună la dispoziţie mijloacele de transport necesare. Până la remedierea situaţiei, vom funcţiona în sistem hibrid. Ca urmare, copiilor li se generează un link pe care îl accesează, dar, înainte de toate, ne-am asigurat că ei au la dispoziţie acasă tablete, calculatoare, laptopuri. Pe parcursul acestor zile, au stat conectaţi de la ora 8.30 până la sfârşitul orelor. Menţionăm că, la ora actuală, noi funcţionăm cu mai multe structuri, cu Grădiniţa Adamclisi, Şcoala Primară Urluia şi Şcoala Zorile, dar în sistem hibrid au intrat numai 20% dintre elevi”, a declarat managerul pentru „Cuget Liber”.











Precizăm că totul s-a întâmplat la începutul acestei săptămâni, când Primăria Adamclisi a anunţat că singurul microbuz funcţional s-a defectat. „Primăria a primit toate solicitările noastre, la început de an şcolar, să ne asigure transportul. Nu este vina noastră că s-a stricat”, a adăugat directorul.





La rândul său, primarul din Adamclisi, Ion Dumitru, a precizat că, până se repară microbuzul şcolar, s-a decis ca elevii să fie duşi la şcoală cu maşinile instituţiei, un Logan de la Poliţia locală, un Duster şi un Suzuki. „Am recurs la o variantă de avarie. De fapt, avem două microbuze defecte, dar toate sunt la service. Noi avem o colaborare bună cu şcoala şi orice necaz îl rezolvăm. La orice există soluţii. În prezent, aceste maşini fac mai multe ture pe zi, pentru a prelua copii. Cred că mi-am mărit de 3-4 ori consumul la combustibil, în câteva zile, dar totul este pentru educaţia copiilor. De asemenea, între timp, am recurs şi la reabilitarea unităţii de învăţământ, pentru ca ei să aibă condiţii cât mai bune de învăţat. Termenul de finalizare a lucrărilor este de trei ani, dar cred că vor fi încheiate mai repede. Reabilitarea presupune o intervenţie la fundaţie, se va face cămăşuirea clădirii, schimbat acoperiş, izolaţii termice, faţade. De asemenea, se vor înlocui uşile, iar copiii vor beneficia de încălzire în pardoseală, plus toalete în interior etc”, a adăugat edilul.





Necăjiți, câţiva părinţi ne-au contactat deja şi ne-au spus că, din cauza faptului că microbuzul şcolar s-a defectat, copiii au fost înghesuiţi unul peste altul, de mai aveau un pic şi ajungeau în portbagaj. „Săptămâna aceasta, am fost sunaţi de la şcoală că elevilor nu le mai este pus la dispoziţie transportul şcolar şi trebuie să fie identificate soluţii pentru a-i aduce la cursuri. În cele din urmă, ei au fost luaţi din satele Abrud şi Urluia, dar în condiţii inumane. Copiii au fost băgaţi în nişte autoturisme la grămadă, că abia dacă se mai puteau mişca. Am văzut pe geam cum mai aveau puţin şi ajungeau în portbagaj”, ne-au mărturisit părinţii.