La Liceul ”George Călinescu” se fac înscrieri pentru testul IELTS, modulul Academic

Liceul Teoretic „George Călinescu” organizează testul IELTS modulul Academic pe 27 ianuarie 2024, oferind elevilor și nu numai posibilitatea de a obține certificatul atât de solicitat în diferite zone ale lumii pentru înscrierea la facultate sau pentru angajare. Această sesiune reprezintă și o ocazie extraordinară pentru elevii din clasele a XII-a de a-și echivala proba de competențe lingvistice din cadrul examenului de Bacalaureat sau pentru a se înscrie la o facultate în străinătate, în cazul în care nu au reușit să obțină un certificat internațional până în acest moment.IELTS (International English Language Testing System) este cel mai popular test de competențe de limba engleză, considerat ca având cea mai mare legătură cu viața reală. Testul IELTS evaluează cele patru abilități: scriere, citire, ascultare și vorbire într-un interval total de timp de 2 ore și 55 minute. Avantajul acestuia constă în faptul că nivelul de competențe al candidatului se poate observa cu ușurință din punctajele aferente fiecărei abilități, precum și din punctajul total, care este sub formă de bandă. Fiecare secțiune a testului IELTS poate fi înregistrată cu punctaje întregi sau fracționate.Liceul Teoretic „George Călinescu” oferă o oportunitate deosebită pentru toți elevii din clasele a XI-a sau a XII-a care doresc să își echivaleze proba de competențe lingvistice din cadrul Examenului Național de Bacalaureat și care doresc să se înscrie la facultăți cu predare în limba engleză din țară sau din străinătate. Această oportunitate este deschisă studenților, absolvenților sau profesioniștilor din diferite domenii care intenționează să obțină o bursă sau un loc de muncă în străinătate în perioada următoare.Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța are deja un renume la nivel național privind organizarea de examene internaționale de limba engleză (Cambridge), fiind singurul centru de pregătire GOLD din județul Constanța. De asemenea, instituția constănțeană se bucură de numeroasele trofee oferite de către British Council și Ambasadorul Marii Britanii la București, distincții datorate numărului impresionant de candidați care aleg Liceul Călinescu ca centrul ideal pentru susținerea examenelor. Echipa coordonatoare de examene își dorește să se creeze o tradiție asemănătoare privind organizarea testului IELTS, care se află la a treia sesiune în această instituție. “Având destul de mulți elevi care aveau nevoie de acest test pentru admiterea la anumite facultăți, am considerat oportun să facem eforturi pentru ca atât elevii noștri cât și alți constănțeni să susțină testul IELTS în orașul natal. Primele două sesiuni din anii școlari anteriori s-au dovedit a fi un real ajutor pentru elevii claselor a XII-a și a XI-a și credem că vor exista din ce în ce mai multe solicitări în viitor, având in vedere utilitatea certificatului în orice domeniu profesional, oriunde în lume”, spune doamna prof. dr. Iuliana Dode, coordonatorul centrului de examen și director adjunct al liceului.Cei care doresc să obțină un loc la testul din 27 ianuarie trebuie să știe că mai sunt doar șase săptămâni în care se pot înscrie, termenul limită fiind 8 decembrie 2023. Oricine este interesat poate afla detalii la sediul liceului, în anunțurile postate pe pagina oficială de Facebook (Liceul Teoretic “George Călinescu” Constanța) sau pe pagina oficală de Instagram a liceului (liceulcalinescu), contactând direct coordonatorul centrului de examen sau chiar accesând următorul link: https://ieltsregistration.britishcouncil.org/register-for-agent/NTc1ZDYxYzYtNjcxMi00NTVmLTg3NjQtMDFmZjg2MjVmOGM0OzE0NTU1OzE3NDgwNDExNDk=