Liceul „George Călinescu” a primit al șaselea trofeu din partea British Council România

În cadrul unei recepții organizate la sediul Consiliului Britanic din București, Ambasadorul Marii Britanii în România, Andrew Noble LVO, a acordat Liceului Teoretic George Călinescu Constanța distincția onorificǎ „Premium Plus Member”. Acest trofeu a fost înmânat ca parte a programului Advantage, derulat de British Council, pentru numărul impresionant de candidați care au susținut examenele Cambridge - KET, PET, FCE și CAE în anul școlar 2022-2023. Această premiere anuală, devenită deja tradiție, confirmă faptul că instituția de învățământ ocupă locul fruntaș în pregătirea elevilor și în organizarea examenelor Cambridge în județul Constanța.La festivitatea de decernare a trofeului, Liceul Teoretic George Călinescu a fost reprezentat de profesor dr. Iuliana Dode, directorul adjunct al instituției și unul dintre coordonatorii acestor examene. “Remarc cu mândrie faptul că Liceul Teoretic George Călinescu, singurul centru de pregătire Gold din județul Constanța, dar și primul centru de examinare Cambridge din județ, s-a menținut ca o primă opțiune pentru candidați, lucru demonstrat de numărul mare de participanți în fiecare an. Interesul crescut pentru susținerea acestor examene la liceul nostru ne motivează să asigurăm și să îmbunătățim condițiile pentru fiecare etapă a examinărilor, fie că ne referim la cele două sesiuni bianuale ale examenelor Cambridge, fie că ne referim la testul IELTS, pe care îl vom organiza în data de 27 ianuarie a acestui an școlar”, transmite profesor dr. Iuliana Dode.Certificatele Cambridge fac parte din portofoliul de succes al oricărui elev sau tânăr, fiind recunoscute de mii de instituții de învățământ superior și angajatori, oferind șansa unui loc la o universitate sau a unui post la o companie de top din Europa și chiar de pe alte continente. Având în vedere că recunoașterea examenelor de către Ministerul Educației este, de asemenea, structurată pe nivelurile CECRL, pregătirea pentru acestea este pe deplin compatibilă cu programa școlară. “Ministerul Educației din România recunoaște, de asemenea, aceste certificate internaționale, ce pot echivala proba de de verificare a cunoștințelor lingvistice pentru admiterea în clasele cu predare a limbii engleze în regim intensiv sau bilingv, proba de competențe lingvistice într-o limbă străină în cadrul examenului național de Bacalaureat, sau proba de competențe lingvistice într-o limbă străină, obligatorie la înscrierea la o Școală Doctorală”, transmite profesor dr. Daniela Ianole, de asemenea coordonator al examenelor Cambridge în cadrul Liceului.Profesorii de limba engleză ai liceului contribuie la pregătirea temeinică a elevilor pentru promovarea cu succes a examenelor internaționale Cambridge și IELTS și formează o echipă cu profesori ai altor catedre și cu personalul didactic auxiliar și auxiliar pentru organizarea și desfășurarea fără cusur a acestor examene. Toate eforturile sunt susțunite în permanență de conducerea școlii. “Elevii Liceului Teoretic George Călinescu sunt încurajați prin toate acțiunile noastre să gândească liber, critic și să fie deschiși către noi orizonturi. Pregătirea pentru examenele internaționale este un punct forte al ofertei educaționale a liceului și prezintă acea deschidere către diverse oportunități. Acest trofeu, care ne este oferit în fiecare an de către prestigioasa instituție British Council prin intermediul Ambasadorului Marii Britanii în România, Andrew Noble LVO, ne onorează nespus și ne confirmă faptul că promovăm educația centrată pe nevoile actuale ale elevului”, spune profesor Vasile Mihăilă, directorul Liceului Teoretic George Călinescu Constanța.