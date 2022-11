Elevii Liceului Teoretic „George Călinescu” se pregătesc pentru a obţine un nou certificat internațional

Elevii claselor a XII-a de la Liceul Teoretic „George Călinescu” se pregătesc intens pentru testul IELTS, modulul academic, din data de 28 ianuarie 2023. Acesta le oferă posibilitatea elevilor, dar și altor persoane interesate de a obține un certificat internațional valoros. Această sesiune reprezintă, de fapt, o ultimă ocazie pentru liceeni de a-și echivala proba de competențe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat sau pentru a se înscrie la o facultate în străinătate, în cazul în care nu au reușit să obțină un certificat internațional până în acest moment.IELTS (International English Language Testing System) este cel mai popular test de competențe de limba engleză, fiind recunoscut și solicitat de universități și companii din întreaga lume. Testul IELTS evaluează cele patru abilități: scriere, citire, ascultare și vorbire. Avantajul acestuia este că nivelul de competențe al candidatului se poate observa cu ușurință din punctajele aferente fiecărei abilități, precum și din punctajul total, care este sub formă de bandă. Fiecare secțiune a testului poate fi înregistrată cu punctaje întregi sau fracționate.„Având destul de mulți elevi care aveau nevoie de acest test pentru admiterea la anumite facultăți, am considerat oportun să facem eforturi astfel încât atât elevii noștri, cât și alți elevi să susțină testul IELTS mai aproape de casă. Sesiunea din 28 mai s-a dovedit a fi un real ajutor pentru unii elevi din clasele a XII-a, dar am avut și candidați din clasele a XI-a, care au dorit să se pregătească mai devreme pentru cerințele anului terminal”, a declarat coordonatorul centrului de examen și directorul adjunct al liceului, prof. dr. Iuliana Dode.