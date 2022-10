Liceul Teoretic ”George Călinescu” Constanța devine oficial ”Centru de pregătire Gold”

Între cele 18 centre de pregătire la examenele Cambridge din România care au primit pe anul 2022 statutul prestigios de „Centru de pregătire Gold” se numără și Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța.Cu o experiență de aproape 24 de ani în pregătirea elevilor pentru examenele Cambridge, Liceul „George Călinescu” este prima instituție din județul Constanța care se bucură de un asemenea renume. Fiind centru de examen Cambridge pentru KET for Schools (nivel A2), PET for Schools (nivel B1), FCE for Schools (nivel B2) și CAE (nivel C1), pregătirea elevilor se realizeză pentru aceste niveluri de competență lingvistică, începând de la clasa a V-a. Membrii catedrei de limba engleză au promovat stilul de predare-învățare-evaluare bazat pe dezvoltarea celor patru tipuri de competențe lingvistice (reading, listening, writing și speaking) și pe structura sarcinilor de lucru din cadrul examenelor Cambridge, care dezvoltă gândirea logică și creativitatea, pe lângă abilitățile de comunicare în limba engleză. Orele de pregătire Cambridge sunt integrate în orele curente, dar se realizează și în afara acestora, pe baza materialelor auxiliare acreditate de Ministerul Educației și a unor resurse educaționale suplimentare. Interesul elevilor și părinților acestora pentru obținerea unui certificat Cambridge este tot mai crescut în fiecare an, datorită avantajelor pe care acest certificat le oferă în orice domeniu de studiu sau de carieră. Prin urmare, și numărul candidaților la examenele Cambridge este tot mai crescut, cu atât mai mult cu cât Liceul Teoretic George Călinescu găzduiește și candidați de la alte școli și licee din județ.“Îi susținem pe elevii noștri să își dezvolte toate laturile personalității și să realizeze cât mai multe activități utile pentru viitorul lor. În acest sens, colegii de limba engleză au reușit mereu să țină pasul cu cerințele unei societăți dinamice și multiculturale, facilitând elevilor accesul la examenele Cambridge”, transmite domnul profesor Vasile Mihăilă, directorul liceului.„Ca fost elev și actual profesor de limba engleză al Liceului Teoretic George Călinescu, îmi găsesc cu greu cuvintele cu care să descriu bucuria și mândria pe care le simt în momentul de față. Am studiat la acest liceu în toți anii de gimnaziu și de liceu, iar limba engleză a fost dintotdeauna pasiunea mea. Experiența Cambridge m-a ajutat în formarea mea ca elev și acum doresc să le insuflu și elevilor mei dorința de autodepășire”, declară doamna profesor doctor Iuliana Dode, directorul adjunct al liceului și coordonatorul centrului de examen Cambridge.„Certificatul Cambridge Advanced m-a ajutat să intru la facultatea unde mi-am dorit și, implicit, să îmi urmez visul de a deveni balerină profesionistă, recunoscută internațional”, declară L.O., fost elev, actual student la coregrafie în Danemarca.„Am dat examenul Cambridge PET când eram în clasa a VII-a și, pe lângă bucuria obținerii certificatului, pot spune că am învățat extrem de multe lucruri interesante pe parcursul orelor de pregătire, informații din diverse domenii despre care nu aș fi auzit altfel. Momentan mă pregătesc pentru examenul Cambridge Advanced, pe care îl voi da în vara următoare, deoarece doresc să aplic la o universitate în străinătate”, spune A.S., elev în clasa a XI-a B la Liceul Teoretic George Călinescu.