LIVE TEXT. Primarul din Ovidiu: "Sunt sigur că Programul Internațional de Scenografie va fi un eveniment reușit"

La eveniment participă primarul localității Ovidiu, George Scupra, reprezentantul Teatrului de Stat Constanța, Diana Mititelu, reprezentantul Organizației Internaționale a Scenografilor, Tehnicilor și Arhitecților de Teatru, Elena Belciu și organizatorul Adrian Damian.

Primarul din Ovidiu, George Scupra: Este primul eveniment major de inaugurare. Sunt convins că va fi un eveniment reușit. Ultimul eveniment reușit probabil că l-au făcut romanii acum sute de ani. Suntem într-un sit ce se află pe lista monumentelor naționale. Suntem într-o basilică în care am găsit inclusiv cruci, ceea ce înseamnă că aici oamenii înainte se rugau. Astăzi suntem aici în anul după Hristos. Așadar, tema din acest an este Before and after.Diana Mititelu, Teatrul de Stat Constanța: O să subliniez faptul că ce se întâmplă aici e un semn că viața culturală a orașului este funcțională. Faptul că începe să se înfiripe un nucleu creativ este un semn bun. Cred că te inspiră și te îmbogățește să ai contact cu alte culturi. Cred că județul va putea deveni un hub cultural. Noi am reușit să avem o comunicare între artiști foarte bună și întotdeauna ne sprijinim ideile. Cred că teatrul nu ține doar de a arăta rezultatul, ci de a ne arăta că produsul în sine trebuie să fie pe măsură.Elena Belciu: OISTAT România: Suntem pentru a doua oară la Ovidiu și ne simțim foarte bine aici. Avem oameni de pe mai multe continente, suntem foarte bucuroși de acest lucru. Avem șapte mentori, din Franța, SUA, Bulgaria, Polonia și România. Vom avea și invitați la gala finală din Franța și Brazilia.