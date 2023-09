Emmanuel Macron: „Drapelul Rusiei nu poate fi arborat la Jocurile de la Paris”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a apreciat că „drapelul Rusiei nu poate fi arborat la Jocurile Olimpice de la Paris” deoarece Rusia „nu îşi are locul într-un moment în care comite crime de război”, potrivit unui interviu acordat cotidianului L'Equipe şi publicat miercuri seara, relatează AFP.Întrebat despre prezenţa posibilă a atleţilor ruşi la nivel individual, şeful statului francez a răspuns: „Doresc ca aceasta să fie o decizie în conştiinţa lumii olimpice, nu este statul gazdă cel care trebuie să decidă ceea ce trebuie să facă CIO, am încredere deplină în Thomas Bach”, preşedintele Comitetului Olimpic Internaţional.Preşedintele Macron a afirmat, de asemenea, că doreşte ca ucrainenii să împărtăşească această opinie.„Evident, nu poate exista drapelul Rusiei la Jocurile de la Paris, cred că există un consens”, a spus preşedintele Macron în acest interviu pentru ziarul sportiv,”"pentru că Rusia ca ţară nu îşi are locul într-un moment în care a comis crime de război, când a deportat copii”.„Adevărata întrebare pe care lumea olimpică va trebui să o tranşeze este ce loc să acorde acestor sportivi ruşi care uneori s-au pregătit o viaţă întreagă şi pot fi de asemenea victimele acestui regim”, a continuat el.