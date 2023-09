Rusia: 280.000 de persoane au semnat contracte cu armata, în acest an

Aproximativ 280.000 de persoane au semnat contracte în acest an pentru a intra în serviciu profesionist în armata rusă, a declarat vicepreşedintele Consiliului de Securitate ale Rusiei, Dmitri Medvedev, transmite agenţia Reuters.Aflat într-o vizită în Extremul Orient rus, Medvedev a spus că are întâlniri cu oficiali locali în cadrul eforturilor de întărire a forţelor armate.„Conform Ministerului Apărării, de la 1 ianuarie, circa 280.000 de persoane au fost acceptate în rândurile Forţelor Armate pe bază de contract, printre care şi rezervişti”, a declarat fostul preşedinte rus.Rusia a anunţat, anul trecut, un plan de extindere a efectivelor de luptă cu peste 30%, până la 1,5 milioane, o ţintă ambiţioasă îngreunată de pierderile grele, dar nedezvăluite, din războiul împotriva Ucrainei.Unii deputaţi au sugerat că Rusia are nevoie de o armată profesionistă de şapte milioane de militari pentru a asigura securitatea ţării, o măsură care ar necesita o alocare bugetară uriaşă.Preşedintele Vladimir Putin a ordonat, în septembrie 2022, o mobilizare parţială de 300.000 de rezervişti, determinând plecarea din ţară a altor sute de mii care au vrut să evite trimiterea pe front. Putin a declarat că nu este necesară o nouă mobilizare.