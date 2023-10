Marinela Mitrenga: "Prezența Alianței Franceze la Constanța, un reper de cultură pentru întreaga regiune"

Pe parcursul întâlnirii, cu ocazia unei mese rotunde, participanții au evocat acțiunile comune pe care le-au organizat pe parcursul a celor 30 de ani de colaborare. Pentru zilele de 3, 4 și 6 octombrie, scriitorul Daniel Cario are în program întâlniri cu elevii de la Liceul Teoretic „George Călinescu”, Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și Liceul Teoretic „Ovidius”. De asemenea, miercuri, 4 octombrie, la ora 14.30, va avea loc Conferința „Le réalisme magique par les traditions, les coutumes et les mystères des légendes bretonnes dans la création romanesque de Daniel Cario”, („Realismul magic prin tradiții, obiceiuri și misterele legendelor bretone în creația romantică a lui Daniel Cario”), susținută de Daniel Cario şi Cristina Tamaș la Hotelul Continental Forum Constanța. Mai mult decât atât, joi va fi organizată o excursie la Tulcea.





Președintele Alianței Franceze Constanța, Marinela Mitrenga, a punctat importanța acțiunilor culturale realizate în colaborare cu scriitorii din Brest în ceea ce privește modelul pe care ei îl prezintă comunităților dobrogene.





„Suntem la a treia ediție a unui proiect foarte important pentru Alianța Franceză Constanța, care se numește «Ecriture, mots, partage», realizat în parteneriat cu orașul Brest. Anne-Marie Cibaud, inițiatoarea proiectului, ne-a propus să invite în fiecare an câte un scriitor din Brest care să fie prezent la Constanța și să-și prezinte lucrarea. A propus ca scriitorul să poată veni și în liceele bilingve, tocmai pentru a arăta că această creație este posibilă, pentru a insufla încredere copiilor români că pot și ei deveni scriitori, de ce nu. Iar această intervenție în clasele bilingve din cele patru licee din județul Constanța credem noi că este benefică. Prezența unui francez sau a unui scriitor deschide căi acestor copii prezenți în clasele bilingve francofone. Spuneam că suntem la a treia ediție, cu siguranță am fi ajuns la a cincea dacă n-ar fi fost pandemia. La prima ediție am avut ca invitată pe scriitoarea Nathalie de Broc și la a doua, care s-a desfășurat anul trecut, a fost Hervé Bellec. Iar anul acesta avem șansa să găzduim scriitorul Daniel Cario”, a declarat Marinela Mitrenga pentru „Cuget Liber“.







„30 de ani de lucru împreună”



Președintele Alianței Franceze Constanța a mai precizat că acești 30 de ani de muncă în echipă, celebrați în cadrul ediției, lasă în urmă un adevărat reper de cultură pentru tinerii dobrogeni. Acțiunile și proiectele sunt menite să încurajeze elevii că, dacă sunt pasionați cu adevărat, pot deveni mari scriitori.





„Este, pentru noi, un moment deosebit, deoarece, împreună cu cei de la Brest, am mai invocat ceva cu această ocazie. Am adus în discuție cei 30 de ani de colaborare. Chiar în cursul zilei de astăzi am insistat, mai ales, asupra acestui aspect. Anume, 30 de ani de lucru împreună, de proiecte derulate împreună, de realizări și, de ce nu, poate de eșecuri, dar care ne-au învățat ce avem de făcut pe mai departe. Spuneam, la un moment dat, în intervențiile noastre, că ceea ce rămâne în urma acestor acțiuni derulate împreună și eforturilor depuse atât de partea franceză, cât și de cea română este prezența Alianței Franceze aici, la Constanța. Prezență care rămâne, credem noi, un reper de cultură, nu doar pentru oraș, ci și pentru întreaga regiune”, a încheiat președintele Alianței, Marinela Mitrenga.





La eveniment au participat scriitorul Daniel Cario (75 ani), președintele Alianței Franceze Constanța, Marinela Mitrenga, prof. Mihaela Postelnicu, prof. Cristina Tamaș, inițiatoarea proiectului, Anne-Marie Cibaud, iar delegația franceză a fost însoțită de către jurnalistul Ouest-France, Dominique Cresson.