Ministrul Apărării Naţionale, la debut de nou an şcolar: "Tinerii de astăzi vor fi militarii de mâine, capabili să ia decizii"

Ministrul Apărării Naţionale, Vasile Dîncu, a transmis un mesaj cu ocazia deschiderii noul an şcolar:







"Această zi de început de toamnă aduce împreună noi destine, animate de dragoste pentru țară, respectul față de uniforma militară și dorința de dezvoltare intelectuală. Deschiderea noului an școlar 2022-2023 reprezintă un eveniment deosebit pentru cei mai tineri membri ai familiei Armatei României, menit să contureze ciclicitatea formării și evoluției în domeniul militar.Vă felicit pentru rezultatele obținute la concursurile de admitere, roade ale muncii care au condus la reușita de a deveni elevi ai prestigioaselor colegii naționale militare și ai binecunoscutelor școli de maiștri militari și subofițeri. Acest drum ales vă responsabilizează, însă am încredere că, pe parcursul propriei deveniri, veți asimila noțiuni și deprinderi demne de ținuta pe care ați ales să o purtați.Vă îndemn să vă bucurați de facilitățile puse la dispoziție de instituția militară, laboratoare, biblioteci, terenuri de sport, săli de lectură și să manifestați interes față de îndrumarea unor dascăli și instructori performanți, care cu pasiune și dedicare creionează generații capabile să-și îndeplinească misiunile la standardele de performanță impuse de obiectivele militare de învățământ.Tinerii de astăzi vor fi militarii de mâine, capabili să ia decizii, cu un nivel ridicat de pregătire tehnică de specialitate, spirit patriotic și civic dezvoltat, antrenați să își proiecteze viitorul și să își îndeplinească impecabil misiunile încredințate.Sprijinim și încurajăm performanța în educație prin consolidarea unui amplu program de modernizare a infrastructurii și de îmbunătățire a învățământului militar, astfel încât cei ce aleg să poarte uniforma să dobândească înclinațiile și valorile necesare pentru a răspunde provocărilor de securitate la adresa țării. Situația de securitate actuală în regiunea Mării Negre ne menține vigilenți, iar pregătirea militarilor noștri este continuă.Onorat corp didactic, stimați comandanți de subunități și instructori militari,Sunt convins că veți trata procesul educațional al acestor tinere vlăstare cu aceeași responsabilitate cu care, în fiecare toamnă, preluați noi generații de tineri dornici de o carieră onorantă, care aleg înțelept cântărind rigorile și, deopotrivă, împlinirile hainei militare.Îmi exprim convingerea că, prin pasiune şi seriozitate, veţi transpune în fapt obiectivul ambiţios al învăţământului miliar românesc de a oferi Armatei României resursa cea mai valoroasă – militari bine instruiţi, flexibili şi motivaţi.Vă doresc tuturor un an școlar fructuos, cu rezultate deosebite, multă perseverență, curaj și tenacitatea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor. Un traseu luminos în carieră presupune curaj, ambiție și dedicare, atribute pe care sper să continuați să le îmbrățișați pentru a obține cele mai bune rezultate.", este mesajul ministrului Vasile Dîncu.