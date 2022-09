Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, declaraţia zilei. Ce spune vizavi de reintroducerea uniformelor obligatorii

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a pledat pentru ca fiecare şcoală să aibă un însemn propriu, fără ca aceasta să însemne reintroducerea uniformelor obligatorii."Nu am vorbit niciodată despre reintroducerea uniformelor obligatorii. Am spus întotdeauna că este bine. Atât cât am văzut în sisteme de educaţie avansate - Statele Unite, Marea Britanie, Franţa. Să avem elevi mândri de şcoala lor. Să poarte un însemn, fie că este un pin aşa cum purtăm tricolorul, putem purta însemnul şcolii, fie că este o cravată, fie că este o eşarfă pentru fete. Îmi doresc să fie mândri de şcoala lor şi acest lucru să se facă şi prin însemne. Însemnele de apreciere la adresa şcolii nu înseamnă uniformă obligatorie. În urmă cu exact 40 de ani, în septembrie 1982, aveam matricole, nu ştiu dacă aveam o uniformă standard, dar eram mândru de apartenenţa la Sf. Sava", a afirmat, luni, Câmpeanu, în prima zi de şcoală a anului şcolar 2022-2023, la Colegiul Naţional 'Sf. Sava', scrie Agerpres.