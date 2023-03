OSCAR 2023. Filmul ''Everything Everywhere All at Once'', marele câştigător al galei, cu şapte premii

Aceste victorii reprezintă un veritabil triumf pentru A24, studioul cinematografic care a realizat un film independent ce a reuşit să obţină încasări de aproximativ 100 de milioane de dolari pe plan mondial - o realizare uluitoare într-o perioadă în piaţa filmelor de artă este în scădere. Acelaşi studio a reuşit totodată o performanţă rară, câştigând toate cele patru premii pentru interpretare - trei au fost obţinute cu "Everything Everywhere All at Once", iar cel de-al patrulea cu filmul "The Whale".













foto: Reuters

Pelicula, o combinaţie între comedie şi film SF, despre proprietara americano-chineză a unei spălătorii, care trebuie să facă faţă unui audit din partea fiscului şi care se luptă în acelaşi timp cu atacatori veniţi din universuri paralele, s-a impus şi la categoriile "cea mai bună regie", "cea mai bună actriţă în rol principal" (Michelle Yeoh), "cel mai bun actor în rol secundar" (Ke Huy Quan), "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Jamie Lee Curtis), "cel mai bun scenariu original" (Daniel Kwan şi Daniel Scheinert) şi "cel mai bun montaj" (Paul Rogers).