Palmaresul celei de-a XI-a ediții a Sesiunii de comunicări știinţifice pentru elevi „Noi și Economia”

Facultatea de Științe Economice (FSE) din cadrul Universității Ovidius din Constanța (UOC) a organizat, recent, cea de-a XI-a ediție a Sesiunii de comunicări ştiinţifice pentru elevi „Noi şi Economia”.La competiția organizată pe două secțiuni, sub forma unui concurs de eseuri, respectiv de planuri de afaceri, au participat 64 de elevi și 20 de cadre didactice, de la șase licee din județul Constanța.„Sesiunea de comunicări științifice continuă să aducă în prim plan, cu fiecare nouă ediție, idei originale ale tinerilor economiști, care impresionează prin diversitate și actualitate. Și în acest an, comisiile de jurizare, formate din cadre didactice titulare de la FSE și un reprezentant din partea mediului de afaceri, au fost impresionate de abilitățile oratorice deosebite ale elevilor”, a precizat conf. univ. dr. Gabriela Gheorghiu, prodecan al FSE pentru strategia de internaţionalizare, parteneriatul cu mediul socio-economic și relația cu studenții și absolvenții.Conform regulamentului, cele mai documentate eseuri și cele mai viabile planuri de afaceri, realizate sub îndrumarea cadrelor didactice coordonatoare, au fost recompensate cu premii în bani, în valoare totală de 2.400 lei, oferite de Banca Comercială Română, după cum urmează:Secțiunea I – Eseuri din ariile tematice: Antreprenoriat; Marketing în afaceri; Turismul – provocări și perspective – Banii și Economia:Mihalache Georgiana și Șurubariu Denisa Maria, Liceul Economic „Virgil Madgearu” din Constanța, Premul I – 500 de lei;Buzoianu Georgiana și Agafiței Diana, Colegiul Comercial „Carol I” din Constanța, Premiul II – 400 de lei;Pascu Ana Maria și Nichifor Denis, Liceul Tehnologic „Carsium” din Hârșova, Premiul III – 300 de lei;Clipa Mario Alin și Ali Dalia Isabela, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța, Mențiune;Antonia Iuliana și Țimăr Mădălina Elena, Liceul Economic „Virgil Madgearu” din Constanța, Mențiune;Comșa Mihai Florentin și Lazăr Mario Tiberiu, Liceul Tehnologic „Carsium” din Hârșova, Mențiune;Ivan Ciprian Dumitru, Liceul Teoretic din Murfatlar, Mențiune.Secțiunea II – Planuri de afaceri:Derviș Erkan și Ivanciu Andreea Georgiana, Colegiul Comercial „Carol I” din Constanta, Premiul I – 500 de lei;Găman Răzvan și Gârțu Marina Teodora, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații din Constanța, Premiul II – 400 de lei;Adămiță Mădălina și Codreanu Andrei, Colegiul Comercial „Carol I” din Constanta, Premiul III – 300 de lei.Premiile în bani sunt completate de reduceri la taxa de școlarizare aferentă primului an de studii universitare de licență pentru viitorii studenți ai Facultății de Științe Economice (100% reducere – Premiul I, 50% reducere – Premiul II, 30% reducere – Premiul III și 15% reducere – Mențiune).