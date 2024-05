Pretențiile mămicilor "mileniale" de la creșe. "Supraveghere video pe telefon și mâncare fără zahăr"

„Dacă anul trecut, când am preluat Creșa nr. 1 «Delfinul», misiunea noastră nu a fost atât de grea, anul acesta, pentru cele 20 de locuri la grupa mică am avut, în baza principiului continuității, 64 de copii care au finalizat creșa”, a declarat pentru „Cuget Liber” Gabriela Giumba, directorul Grădiniței cu Program Prelungit „Mugurel”, de care aparține Creșa „Delfinul”. Aplicând metodologia în vigoare, au rămas „pe dinafară” 44 de „absolvenți de creșă”, cei 20 reînscriși la grupa mică fiind hotărâți în ordinea descrescătoare a vârstei, de la cel mai mare spre cel mai mic. În prima zi de înscrieri, la Grădinița „Mugurel” s-au înregistrat 124 de dosare.











Nici misiunea conducerii Grădiniței cu Program Prelungit „Lumea Poveștilor”, care are în subordine Creșa nr. 18 „Albă ca Zăpada”, nu a fost ușoară, ieri, la prima oră, numeroși părinți formând o nouă coadă la înscriere. Pentru anul școlar viitor, după cum ne-a precizat prof. Steluța Negură, director, pentru înscrierea la creșă sunt disponibile 63 de locuri, iar pentru grupa mijlocie 30 de locuri, respectiv trei locuri pentru grupa mare.





La Creșa „Licurici”, care aparține de Grădinița cu Program Prelungit nr. 44, sunt disponibile 30 de locuri la grupa mijlocie, respectiv 18 locuri la grupa mare, iar pentru „grădi” doar două locuri la grupa mare, respectiv 23 locuri la grupa mijlocie.



În municipiul Constanța se mai fac înscrieri până vineri, 31 mai, la creșele nr. 5 „Lumea Poveștilor” (din subordinea Grădiniței „Căsuța de turtă dulce), nr. 2 „Căsuța spiridușilor” (din subordinea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 6) și nr. 13 „Fluturașii” (din subordinea Grădiniței „Lumea Copiilor”).



„Dacă vrei să speri la un loc în creșă, îl înscrii din faza de… proiect”





Resemnate, mămicile constănțene sunt conștiente că șansele de a-și înscrie copiii la creșă sunt considerabil reduse, pe fondul infrastructurii deficitare, motiv pentru care încă din iarnă au lansat apeluri pe rețelele de socializare cu privire la condițiile pe care le oferă unitățile private. Și în funcție de ratingul primit, dar, evident, și de prețuri, zilele acestea bat din… poartă în poartă.



Dar iată ce pretenții ridică mămicile „mileniale”: „Ca cerințe obligatorii: supraveghere video pe telefon; program prelungit; personal calificat, dar neapărat cald și afectuos cu copiii; metode ce nu includ, evident, coerciția fizică sau țipatul (educație cu blândețe și răbdare); să nu fie mai mult de 9-10 copii în grupă; meniu diversificat și mâncare de calitate”, s-a lansat una dintre mămici în… speranțe.











O altă mămică este și mai concretă: „Vreau și eu recomandări de creșe cu următoarele criterii: bucătărie proprie; mâncare/gustări FĂRĂ ZAHĂR; fără ecrane/tv/videoproiector etc etc. etc.; maximum 10 copii la grupa baby (creșă); două educatoare la grupă, din care măcar una să rămână până la sfârșitul programului!!!!; acces video; program 7/7.30-17.30/18. Nu știu dacă caut unicorni sau nu, experiențele avute până acum fiind foarte proaste la o instituție de mare renume în Constanța!”.



Cert este că majoritatea mamelor sunt conștiente că zilele acestea au de alergat pentru că „dacă vrei să speri la un loc trebuie să îl înscrii de când se naște sau eventual dacă ar fi după statul român… îl înscrii din faza de proiect”, a spus, mai în glumă, mai în serios, o altă mamă resemnată.





În această primă etapă sunt înscriși copiii pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ, dar mai ales a celor trei opțiuni exprimate. Evident, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat după încheierea etapei de reînscrieri. Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri este prevăzută pe 14 iunie, la ora 14.





Toate cele șase grădinițe din municipiul Constanța care au în subordine creșe au anunțat că pentru grupa mică nu mai există niciun loc, ca urmare a principiului continuității.