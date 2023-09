Programul Internațional de Scenografie aduce la Ovidiu artiști din toate colțurile lumii

Anul acesta, au fost selectați în program 21 de participanți din Hong Kong, Taiwan, Canada, SUA, Germania și România. Lor li se adaugă șapte mentori din Franța, SUA, Bulgaria, Hong Kong, România și Polonia. Tema aleasă pentru ediția din acest an este „Time. Shift. Before. After.” La conferința de presă dedicată evenimentului inedit au participat primarul localității Ovidiu, George Scupra, reprezentantul Teatrului de Stat Constanța, Diana Mititelu, reprezentantul Organizației Internaționale a Scenografilor, Tehnicilor și Arhitecților de Teatru, Elena Belciu și organizatorul Adrian Damian.











Primarul localității Ovidiu, George Scupra, a început prin a sublinia cât de onorat se simte pentru faptul că situl arheologic a fost inaugurat. „Bun venit în orașul Ovidiu, în Tabăra Internațională de Scenografie Ovidiu 2023, ediția, deja, a doua, ceea ce înseamnă că ușor-ușor acest parteneriat poate deveni o tradiție! Trebuie să vă spun că avem invitați de pe mai multe continente, din mai multe țări în această tabără. Suntem onorați să anunțăm că, deși este un sit arheologic inaugurat de curând, în această vară, putem spune că este primul eveniment major după inaugurare, după ce l-am scos la lumină pe fonduri europene. Sunt convins că va fi un eveniment reușit, la fel ca petrecerea de sâmbătă, când va avea loc gala finală”, a declarat edilul.











Tot în cadrul conferinței, organizatorul Adrian Damian a vorbit despre sentimentul deosebit pe care îl are datorită succesului dat de acest eveniment inedit. „Sunt foarte rare contextele în care poți să exprimi o idee, iar toți cei din jur să vrea să contribuie. Asta este ceea ce am simțit anul trecut la Ovidiu, când am lucrat pe faleză. Asta e ceea ce am simțit și anul acesta și ne face o deosebită plăcere să colaborăm. Mai ales că scenografia e un domeniu mai puțin cunoscut”, a specificat organizatorul.

Este vorba de un eveniment unic dedicat vernisării instalațiilor de artă create în cadrul celei de-a doua ediții a programului. Programul Internațional de Scenografie este un atelier intensiv în care artiști emergenți lucrează cu profesioniști consacrați pentru a realiza instalații de artă „site-specific“, multidisciplinare, cu caracter performativ.