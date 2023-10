Aeroporturi, exploatări, banking. INFO economic

l Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a demarat programul de reparaţii curente pe fluxurile de pasageri, primele lucrări urmând să se deruleze în sala de aşteptare de pe culoarul de legătură dintre terminalele Sosiri şi Plecări ale Aeroportului Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti. Lucrările constau în refacerea branşamentelor electrice şi reparaţii la pereţi, se arată într-un comunicat de presă transmis de companie.l Operatorii economici atestaţi au exploatat, anul trecut, 18,348 milioane metri cubi de lemn, în scădere cu 5,6% (1,098 milioane metri cubi), faţă de anul 2021, conform datelor anunţate de Institutul Naţional de Statistică. De asemenea, volumul de lemn rotund exploatat a înregistrat o scădere cu 5,2% în 2022, faţă de 2021, totalizând 16,87 milioane metri cubi.În volumul total de lemn rotund exploatat, ponderea cea mai mare o au speciile de foioase (62,6%), în timp ce speciile de răşinoase acoperă 37,4%. Dintre speciile de foioase, lemnul de fag are ponderea cea mai mare, respectiv 32,5% din totalul lemnului rotund exploatat.l Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 5,96% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 5,94% pe an, conform datelor publicate de Banca Naţională a României. Indicele este calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2023.