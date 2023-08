Bursă, investiţii, agricultură. INFO economic

l Bursa de la Bucureşti a închis mixt prima şedinţă de tranzacţionare a săptămânii, iar valoarea totală a tranzacţiilor a fost de 58,09 milioane de lei. Cele mai tranzacţionate companii pe Piaţa Reglementată au fost Hidroelectrica, cu un rulaj de 17,23 milioane de lei, Banca Transilvania, cu 5,97 milioane de lei şi Fondul Proprietatea - 5,97 milioane de lei. Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile SSIF BRK Financial Group (-7,87%), Electrica (-2,86%) şi Socep (-2,63%).l Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România au scăzut cu peste 13% în primul semestru al acestui an, până la 3,93 miliarde de euro, comparativ cu 4,533 miliarde euro în perioada ianuarie - iunie 2022, se arată într-un comunicat de presă transmis de Banca Naţională a României. În schimb, numărul firmelor cu capital străin nou înfiinţate în România a crescut, în primele şase luni din 2023, cu 0,5%, comparativ cu perioada similară din 2022, la 3.493 de unităţi, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.l „Poftim, din Hoghilag!” este noul brand al comunităţii din localitatea sibiană cu acelaşi nume recunoscută pentru tradiţia cultivării tuberozelor, care îşi va deschide porţile pentru vizitatori şi în acest an, în zilele de 19 şi 20 august, pentru festivalul „Gala Hoghilag - Tărâmul Tuberozelor”. Turiştii care vor ajunge la eveniment vor putea cumpăra produse agroalimentare locale, dar şi produse de artizanat, mare parte din ele confecţionate pe loc, inclusiv pictură şi produse pictate.