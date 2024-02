Constanţa atipică! Vânzările de biciclete merg greoi, pe piste circulă… pescăruşii

Bicicleta. Un mijloc de transport rapid, eficient din multe puncte de vedere, extrem de popular în alte ţări, mai puţin în Constanţa noastră. Lipsiţi de o infrastructură adecvată, dar şi cu un minus la capitolul educaţie, constănţenii sunt încă reticenţi în a urca în şa, motiv pentru care afacerile în domeniu înaintează precum… Pegasul prin noroi!Călătorind în Vestul civilizat sau în Nordul friguros, indiferent de paşiiv-au purtat pe bulevardele marilor oraşe ori pe străduţele localităţilor mai mici, este imposibil să nu remarci un mijloc de transport extrem de utilizat, poate chiar principal: bicicleta.Vehiculul pe două roţi şi-a găsit de mulţi ani loc în inimile, în garajele caselor sau în boxele apartamentelor populaţiei, reuşind să îndeplinească minimum trei mari nevoi: prima de sănătate, cea de-a doua de rapiditate în deplasare, iar cea de-a treia de spaţiu de parcare. Nemaivorbind despre ecologie, despre păstrarea naturii curate.Dar, să lăsăm la o parte Amsterdamul, Copenhaga, Luxemburgul sau Malmo şi să revenim la Constanţa noastră dragă. Sunt constănţenii dornici de pedalat, cum merg vânzările de biciclete, există cerinţă, cum stăm la capitolul infrastructură? Pe acest subiect, am stat de vorbă cu Nicoară S., administrator al unei firme constănţene care comercializează biciclete, noi sau second-hand.Un minus în mentalul comunităţiiDe ce să stai blocat în trafic, să-l înjuri de mama focului pe primar sau să dai ocol pe străduţe mai ceva ca avionul cu Bruce Willis la bord, în „Die Hard”, când poţi folosi un mijloc de transport ieftin şi rapid? Şi totuşi, constănţenii nu renunţă la maşină!„Cred că, în primul rând, este vorba de mentalitate. Se vor mai sparge multe milioane de valuri la mal până când constănţenii să facă din bicicletă o opţiune serioasă de deplasare, la locul de muncă sau la plimbare. Până de curând, s-a tot spus că nu există infrastructură. Uite că, încet-încet, se dau în folosinţă tot mai multe piste, se conectează între ele, trebuie să recunoaştem că s-au făcut paşi importanţi, în special pe marile artere ale oraşului. Şi totuşi, dacă priviţi cu atenţie, veţi vedea că pistele respective sunt nefolosite. Lăsându-i la o parte pe cei care fac livrări de mâncare la domiciliu, rar mai trece câte un biciclist, câţiva copii spre liceu sau câţiva adulţi care fac sport pentru întreţinere. Nu există în mentalul comunităţii ideea de a merge pe bicicletă. Imaginaţi-vă câte beneficii ar fi dacă ar fi utilizată masiv bicicleta: sănătate, ecologie şi s-ar rezolva mult mai uşor problema parcării. În acest context, afacerile noastre, ale celor din domeniu, nu au cum să fie înfloritoare. Noi suntem importatori, au crescut taxele la stat, taxele pentru container, angajaţii vor şi ei un salariu cât mai bun. Am avut o creştere, pe finalul anului trecut, la vânzările de biciclete noi, la un buget de aproximativ 700-800 de lei. Am avut oferte speciale pentru Mountain Bike, însă cumpărătorii le folosesc pentru vacanţe, mai puţin pentru deplasare prin oraş.Personal, nu cred că, într-un viitor foarte apropiat, se va schimba foarte tare perspectiva. Important este să reuşim să ne menţinem în piaţă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Nicoară S.Preţuri pentru toate buzunareleCât despre bugetele necesare unei biciclete, sunt preţuri pentru toate buzunarele. În cazul uneia second-hand, efortul financiar este de câteva sute de lei, în funcţie de gradul de uzură, de starea cauciucurilor, însă ar fi de preferat să optaţi pentru un lucru nou.O bicicletă pentru copii costă în jur de 400-500-600 de lei, cele de oraş pentru adulţi pornesc în general de la 750 de lei, iar un Mountain Bike, de la 850 lei. Un triciclu Pegas Senior, solid, rapid şi extrem de eficient la cumpărături ori în caz de transport de fel de fel de mărfuri, poate ajunge până la 2.000 de lei, însă investiţia face toţi banii.Dacă sunteţi un fin pasionat al fenomenului şi mai şi dispuneţi de un buget generos, puteţi achiziţiona o bicicletă de şosea Ridley Helium Disc, confecţionată din fibră de carbon şi echipată cu tehnologie superioară ce reduce enorm efortul depus la pedalat. Nu-i deloc ieftină, din contră - 30.000 de lei -, însă, când vine vorba de pasiune, orice este posibil. Şi tot pentru cunoscători, sunt pe piaţă şi biciclete speciale pentru pietriş, la un preţ destul de „piperat” - 13.500 lei.Un pariu ce ar trebui câştigatAşa cum spunea şi interlocutorul nostru, Constanţa începe să „adune” kilometru cu kilometru de piste pentru biciclete. Într-un viitor nu foarte îndepărtat, se vor închide şi şantierele, se vor astupa tranşeele, se va putea circula civilizat. Vor opta oare atunci constănţenii pentru bicicletă sau pe piste vor circula tot… pescăruşii?