Depozitarul Central oferă gratuit, în săptămâna 16-20 octombrie, serviciul de înregistrare a codului IBAN

Depozitarul Central oferă gratuit, în săptămâna 16 - 20 octombrie 2023, serviciul de înregistrare a codului IBAN utilizat pentru efectuarea plăţilor de dividende prin virament bancar.„Ca în fiecare an, Săptămâna Mondială a Investitorului este aniversată şi în România, sub egida Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu sprijinul Depozitarului Central, care oferă gratuit, celor interesaţi, în perioada 16 - 20 octombrie anul curent, serviciul de înregistrare a codului IBAN, utilizat pentru efectuarea plăţilor de dividende prin virament bancar.Deţinătorii de instrumente financiare care nu sunt clienţi ai unui intermediar îşi vor putea înregistra gratuit, la Depozitarul Central, codul IBAN, pe baza actului de identitate, a unui extras de cont de la bancă şi a completării formularului de colectare a codului IBAN, timp de o săptămână, începând cu data de 16 octombrie 2023. Documentele necesare înregistrării codului IBAN vor fi transmise utilizând serviciile poştale sau corespondenţa electronică”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Depozitarul Central.Înregistrarea codului IBAN la Depozitarul Central este necesară şi utilă deţinătorilor de instrumente financiare care nu au cont deschis la un intermediar, pentru încasarea automată a dividendelor sau a altor sume de bani cuvenite, plata acestora fiind instructată de către Depozitarul Central, prin intermediul agentului de plată desemnat de emitentul la care respectivul acţionar are deţineri.