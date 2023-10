Mihai Daraban: „Există un potenţial de creştere a relaţiei economice dintre România şi SUA”

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban, şi secretarul general Ovidiu Silaghi au participat, alături de ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, şi de ambasadorul României în SUA, E.S. Andrei Muraru, la o întâlnire oficială cu conducerea Camerei de Comerţ a Statelor Unite ale Americii (US Chamber of Commerce), desfăşurată la sediul organizaţiei.Pe parcursul întrevederii, au fost discutate aspecte privind colaborarea dintre România şi SUA în domeniul economic şi perspectivele de aprofundare a relaţiei dinte CCIR şi US Chamber of Commerce.Întâlnirea oficială a conducerii CCIR cu oficialii americani a fost urmată de un dineu cu membri ai comunităţii de business din zona Metropolitană Washington DC, reprezentanţi ai unor companii importante din SUA din diferite domenii de activitate, precum industria chimică, industria aeronautică, IT&C, industria financiar-bancară şi a asigurărilor, industria alimentară şi industria de transport şi logistică. Temele abordate în cadrul acestei întâlniri au vizat aspecte concrete ale componentei economice din cadrul parteneriatului strategic SUA - România, prin identificarea de soluţii viabile de creştere susţinută a schimburilor comerciale bilaterale.Partea americană a manifestat un interes semnificativ pentru dialogul cu reprezentanţii CCIR, solicitând clarificări şi elemente suplimentare care să întregească tabloul de informaţii despre România. Au fost exprimate intenţii privind implicarea capitalului american în investiţii în ţara noastră în domenii de mare interes, precum şi aspecte legate de demararea unor operaţiuni comerciale care să favorizeze exportul unor produse provenite din industria românească.„Cu o valoare totală a schimburilor comerciale bilaterale de peste 3,6 miliarde de euro, atât cât se înregistra la sfârşitul anului 2022, nu sunt prea multe de adăugat despre relaţia economică dintre România şi SUA. Evident, există un potenţial de creştere pe care şi-l doresc ambele părţi pentru a păstra trendul ascendent al acestor schimburi pe care îl înregistrăm anual. Avem 8.628 de companii americane care activează în România, iar valoarea totală a investiţiilor directe americane s-a ridicat, la finele anului trecut, la peste 1,1 miliarde de euro. În mod clar, aceste cifre sunt influenţate în mod pozitiv de parteneriatul strategic dintre cele două state, care, prin componenta economică, oferă oportunităţi pentru companiile româneşti să atragă investiţii şi finanţare din SUA şi, în acelaşi timp, un grad mai mare de stabilitate economică ce duce la încurajarea investiţiilor străine şi dezvoltarea afacerilor pe termen lung”, a declarat preşedintele CCIR, Mihai Daraban.