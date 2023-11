Mihai Daraban: „Statul român împinge firmele la tot felul de artificii ca să poată supravieţui”

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), constănţeanul Mihai Daraban, a avertizat, în cadrul conferinţei „Măsuri de austeritate vs. Mediul de afaceri”, că măsurile fiscale asumate de Guvern vor avea repercusiuni asupra mediului de business.„După cum ne arată ultimele date de la ANAF, din luna august a acestui an, mediul de afaceri şi-a făcut datoria cu brio faţă de bugetul naţional. Şi nu vorbim numai de acest an, acest lucru se întâmplă de multă vreme încoace.Pentru anul fiscal 2022, au depus bilanţul 846.459 de companii, cu peste 44.000 de companii mai mult decât în anul precedent. Ceea ce este însă cu adevărat spectaculos, cifra de afaceri a crescut de la 392 de miliarde de euro, cât se înregistra în 2021, la 494 de miliarde de euro, în 2022, iar profitul brut a crescut de la 41,5, în 2021, la 45,6 miliarde de euro, în 2022.Având în vedere toate aceste cifre, nu înţeleg de ce statul român pedepseşte mediul de afaceri în acest hal, prin legea austerităţii. Statul ar trebui să dea un exemplu de bune practici, să îşi facă ordine în ogradă, să se uite mai atent la companiile de stat care reprezintă găuri mari în buget. Ele au călcat pe bec, nu mediul de afaceri plătitor de taxe. Măsurile fiscale asumate de Guvern vor avea repercusiuni asupra mediului de business şi aici mă refer în special la companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane de euro, companii mari care contează mult pentru economia românească. Unii vor fărâmiţa societăţile pentru a reduce cifra de afaceri impozitată cu 1%, alţii îşi vor reloca firmele şi asta deoarece statul român te împinge uşor la tot felul de artificii ca să poţi să supravieţuieşti în mediul din România”, a declarat Mihai Daraban.În cadrul conferinţei organizate de CCIR, în prezenţa reprezentanţilor antreprenorilor din România, precum şi în cea a specialiştilor din domeniu, au fost puse în discuţie efectele legii austerităţii fiscale, act normativ pentru care Guvernul şi-a asumat recent răspunderea în faţa Parlamentului şi care a intrat în vigoare la 1 noiembrie.