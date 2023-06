Moşteniri, moşteniri, moşteniri! Cu ochii pe averile inspectorilor vamali din Constanţa

De câte ori nu aţi gândit-o sau chiar aţi spus-o cu voce tare: ce bine ar fi să pice din Ceruri o moştenire, să mai poţi „respira”. Dar, cum nu toţi avem unchi sau mătuşi Tamara, soluţia care rămâne e una singură: la muncă! Pe de altă parte, acest cuvânt, moştenire, este foarte des întâlnit în declaraţiile de avere ale unora dintre cei mai cunoscuţi (şi invidiaţi) bugetari: inspectorii vamali.După ce, în ediţia anterioară, am prezentat agoniselile câtorva inspectori vamali din Constanţa, continuăm, astăzi, trecerea în revistă a declaraţiilor de avere şi interese publicate pe site-ul oficial al Autorităţii Vamale Române - Ministerul Finanţelor.Sunt cazuri şi cazuri. Unii sunt mai pricopsiţi, au în proprietate case, terenuri, apartamente, automobile, dar şi depozite bancare, altora le plângi de milă, pentru că n-au de niciunele, prin conturi suflă vântul, iar tot ce declară sunt datoriile la bănci.Dar, să începem scurta trecere în revistă, pe acelaşi criteriu alfabetic. Şi, cum ar spune Colombo, celebrul inspector de poliţie din serialul difuzat în anii 70, nu puteam să nu observ un mic amănunt: foarte des apare în declaraţii cuvântul moştenire.XXXInspectorul vamal Niculae Balacescu deţine nu mai puţin de cinci terenuri intravilane, însumând o suprafaţă totală de aproximativ 3.500 mp, moştenite sau cumpărate, dar şi două terenuri agricole, cu o suprafaţă totală de circa 10.000 mp.Conform declaraţiei de avere depusă în 2022, mai are în proprietate o casă de vacanţă, 140 mp, o casă de locuit, 377 mp, moştenire, şi două spaţii comerciale, de 450 mp, ambele moştenite. Venitul anul încasat - 81.695 lei.La rândul său, inspectorul vamal Cristina Bubilici-Ionuţ are două terenuri intravilane, 961 mp la Valu lui Traian şi 1.500 mp la Cobadin, un teren agricol de 10.000 mp la Cobadin, dar şi două case de locuit, 145 mp la Valu lui Traian şi 160 mp la Constanţa. De asemenea, în septembrie 2022, a vândut un teren intravilan, în schimbul căruia a încasat 15.500 euro.Conturi bancare „fericite” are Sunai Cadîr, şef Birou vamal, care a pus deoparte, conform declaraţiei din 2022, aproximativ 600.000 euro şi 19.000 lei. Totodată, el a acordat împrumuturi în nume personal în valoare totală de 1,35 milioane lei şi 4.500 euro.Sunai Cadîr mai declară o casă de locuit în Constanţa (cotă 0%, titulari fiind Emir Cadîr şi Esra Cadîr), în suprafaţă de 326,39 mp, dar şi un spaţiu comercial, de 1.455 mp (cotă parte 25%), în localitatea Valu lui Traian. A mai încasat, în octombrie 2021, 25.500 euro, din vânzarea unui autoturism, iar venitul anual este de 112.366 lei.Inspectorul vamal Ruxandra Cara a moştenit două terenuri agricole, unul în sufrafaţă de 0,5 hectare, celălalt mai generos, 4,70 hectare, dar şi un apartament de 43,9 mp (cotă parte 1/4). Ea mai deţine încă două apartamente, de 68 mp, respectiv 97 mp, ambele în cotă 1/2, un alt imobil de 14 mp (cotă parte/14, moştenire) şi două autoturisme. Prin conturile sale bancare nu „fluieră” vântul, ci 150.000 de lei, iar la bancă are o datorie de 57.000 euro.Trei terenuri intravilane, în suprafaţă totală de aproximativ 500 mp (în diverse cote parte, 25, 50 sau 100%), două apartamente (49,7 mp - cotă 0% şi 90,63 mp - cotă 50%) şi o casă de locuit, de 85 mp (cotă 25%, moştenire), toate în Constanţa, plus un autoturism apar în declaraţia inspectorului vamal Daniela Chiriazi, care are de achitat însă şi rate la bănci, în valoare de 25.000 euro, respectiv 252.000 lei.Cu un venit anul încasat de 88.913 lei, inspectorul vamal Eugen Cireşeanu are o casă de locuit de 31 mp (cotă 51%), un apartament de 52 mp (cotă 50%) şi un autoturism, dar a moştenit o casă de locuit, de 115 mp (cotă 50%), şi patru terenuri agricole ce însumează aproximativ 33 de hectare (cotă 50%).10 hectare de teren agricol deţine şi inspectorul vamal Daniela Angela Călinescu, cotă parte 1/4, în a cărei declaraţie de avere se mai regăsesc un teren intravilan, 16 mp (cotă parte1/2), un apartament de 90 mp (cotă 1/2), o casă de locuit, 68 mp (cotă 3/8) şi au autoturism Volkswagen. De asemenea, depozitele bancare însumau peste 75.000 euro, respectiv 46.000 lei.Nu în ultimul rând, inspectorul vamal Marius Bote a moştenit o casă de locuit de 280 mp şi mai deţine un apartament de 27,3 mp, două autoturisme şi două terenuri intravilane, cu suprafeţe de 150 mp (cotă 3-8), respectiv 8 mp (cotă 3/8).XXXDar nu toţi inspectorii vamali sunt aşa de pricopsiţi. De exemplu, colegul lor Daniel Butoi, de la Biroul Vamal de Frontieră Constanţa Sud, are o declaraţie cât se poate de simplă: omul nu deţine nici case, nici spaţii comerciale, nici terenuri, nu are depozite bancare, dar nu are nici datorii, ci doar un autoturism marca Renault, fabricat în anul 2007. Venitul său anual încasat - 83.273 lei.