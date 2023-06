Terenuri, apartamente, case de vacanţă! Ce averi declară că au inspectorii vamali constănţeni

„Rodico, nu fi proastă fă, hai să te facă tata casieră la Tarom!”. Aşa sună versurile unei cunoscute piese a lui Ştefan Bănică jr. O poziţie (o numim aşa, pentru că e mult spus meserie) bănoasă, productivă, iar pe aceeaşi linie a folclorului popular, se înscrie şi… vama, un viitor pe care mulţi părinţi şi-l doresc pentru odraslele lor. Să fii inspector vamal, să ai bani, să ai valută, să trăieşti, să-ţi faci casă-n Bucureşti!De mii de ani, de când s-a inventat comerţul, că s-a transportat marfa pe pământ, pe apă ori prin aer, cineva s-a ocupat şi cu controlul. Cu vămuiala. O îndeletnicire nu numai nobilă, ci şi bănoasă, mult râvnită, iar cea mai bună dovadă este că în sistem se intră teribil de greu. Dar, odată fiind făcută conectarea…Pe de altă parte, având în vedere faptul că se lucrează cu bani mulţi, chiar foarte mulţi, vama a fost - mai ales după schimbarea vremurilor, în 1989 - în centrul multor scandaluri de corupţie, în unele cazuri lăsându-se cu condamnări la ani grei de puşcărie, în altele suspecţii fiind scoşi finalmente basma curată.Dar, să lăsăm la o parte problemele juridice, poveştile cu şpăgi de milioane, şi să vedem cam cât încasează, la ora actuală, un inspector vamal şi ce „comori” se pot acumula activând în sistem. De aceea, am analizat declaraţiile de avere şi interese făcute publice pe site-ul oficial al Autorităţii Vamale Române - Ministerul Finanţelor.În ediţia de astăzi, vom publica numai câteva exemple, prezentarea fiind făcută după criteriul alfabetic, urmând ca, în ediţiile viitoare, să prezentăm şi declaraţiile de avere ale altor inspectori vamali constănţeni.XXXAşadar, conform declaraţiilor pe anul 2022, inspectorul vamal constănţean Alexandru Nurdan deţine două terenuri intravilane, în suprafeţe de 450 mp, la 23 August, respectiv de 900 mp, în staţiunea Venus, o casă de locuit, în suprafaţă de 144 mp, la Dulceşti (cotă parte 50%), un apartament de 64 mp, la Constanţa, o casă de vacanţă, 119 mp, în Mamaia Sat, dar şi un spaţiu comercial (cotă parte 50%), în suprafaţă de 76 mp, la Constanţa.Inspectorul vamal are însă şi datorii: un credit contractat de la Raiffeisen Bank în anul 2012, în valoare de 37.500 euro. Conform declaraţiei, are un venit salarial anual de 77.122 lei, la care se mai adaugă 4.410 euro şi 2.000 lei din chirii.La rândul său, Oana Amînar, inspector vamal, deţine cote parte, între 3,51 şi 14,06%, din cinci terenuri agricole ce depăşesc suprafaţa totală de 150.000 mp, dar şi alte cote parte, între 7.03 şi 18,75%, din trei terenuri intravilane, cu o suprafaţă de aproximativ 2.500 mp. Modalitatea de dobândire? Moştenire.În declaraţia sa de avere, mai apar trei apartamente, cu suprafeţe de 58 mp, 48 mp (cotă 0%, titular Adrian Constantin Amînar), respectiv 64,80 mp (cotă 18,75% - moştenire), dar şi două case de locuit, de 106 mp (cotă 18,75%) şi 70 mp (cotă 7.03%), ambele moştenite.Salariul încasat de la instituţie - 68.971 lei.În ceea ce-l priveşte pe inspectorul vamal Alexandru Florin Bădăluţă, acesta are în proprietate patru terenuri agricole, cu o suprafaţă totală de aproximativ 33.000 mp, trei case, cu suprafeţe de 269 mp, 96 mp (cotă parte 50%), respectiv 53 mp, şi trei apartamente, de 185 mp, 48,70 mp şi 46,50 mp. Acesta este „activul”, pentru că există şi un „pasiv”: credite bancare în valoare de aproximativ 280.000 lei.Un venit anual mai mic, de 52.745 lei, apare în dreptul lui Selvin Agali, agent vamal superior. Acesta deţine două terenuri agricole, de 578, respectiv 6.494 mp, ambele moştenite, o casă în suprafaţă de 250 mp, un apartament de 69 mp (titular Leila Agali) şi un autoturism Ford Fiesta.Consultând declaraţiile de avere ale inspectorilor vamali, ne-a atras atenţia şi cazul lui Răzvan Constantin Alexe, care nu are nici case, nici apartamente, nici valută, ci doar… credite în valoare totală de 185.000 lei.XXXÎn privinţa veniturilor anuale, în general, un inspector vamal încasează ceva mai mult de 80.000 de lei, diferenţele fiind făcute de încadrare ori vechime. Un venit nu foarte mare, dar care aduce, iată, stabilitate şi declaraţii de avere extrem de interesante.Vom continua în ediţiile viitoare să prezentăm averile şi altor inspectori vamali!