Producţie de ţiţei, infrastructură rutieră, fonduri europene. INFO economic

l România a produs, în 2023, o cantitate de ţiţei de 2,795 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 129.200 tep mai mică (-4,4%) faţă de cea din perioada similară a anului trecut, informează Institutul Naţional de Statistică. Importurile de ţiţei s-au ridicat anul trecut, la 7,371 milioane tep, fiind cu 1,332 milioane tep sub cele consemnate în 2022 (-15,3%).l Contractul pentru proiectarea şi execuţia secţiunii de autostradă Târgu Mureş - Miercurea Nirajului, parte a A8 (Autostrada Unirii), a fost semnat, vineri, 16 februarie, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. Constructorul turc Nurol Insaat Ve Ticaret AS, cel care a câştigat licitaţia pentru proiectarea şi construirea lotului, are la dispoziţie 2,46 miliarde de lei (fără TVA), respectiv 30 de luni pentru a finaliza lucrările, dintre care şase luni pentru proiectare şi 24 de luni pentru execuţie.l România a ajuns pe locul doi în Uniunea Europeană din perspectiva valorii nominale a absorbţiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu. La acest moment, România a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exerciţiul financiar 2014-2020, ajungând la un procent de 96%. În prezent, sunt transmise spre rambursare Comisiei Europene declaraţii de cheltuieli de încă circa 600 milioane euro.