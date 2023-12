Amenzi mai mari pentru șoferi din 2024. Câți bani vei scoate din buzunar dacă ești prins fără centura de siguranță

Clasele de sancţiuni sunt:



• clasa I: 2 – 3 puncte-amendă;



• clasa a II-a: 4 – 5 puncte-amendă;



• clasa a III-a: 6 – 8 puncte-amendă;



• clasa a IV-a: 9 – 20 de puncte-amendă;



• clasa a V-a: 21 – 100 de puncte-amendă.





Codul Rutier actual prevede că punctul de amendă are o valoare de 10% din salariul minim brut pe economie. Valoarea punctului de amendă este îngheţată de câțiva ani la 145 de lei. În prezent, pentru o faptă pedepsită cu 3 puncte de amendă, cum ar fi de exemplu nepurtarea centurii de siguranță, amenda ar fi acum 435 de lei. În cazul în care punctul de amendă va crește până la 330 de lei, de la 1 ianuarie 2024, pentru aceeași faptă șoferii ar trebui să plătească 990 de lei. Aceeași regulă de calcul s-ar putea aplica pentru toate contravențiile în trafic. Pentru vorbitul la telefon la volan am putea plăti 2.600 de lei, iar pentru contravenţiile din clasa 5 – pedepsite cu 100 de puncte de amendă – am putea plăti 33.000 de lei. Ordonanța de modificare a valorii punctului de amendă a fost propusă de Ministerul de Interne. Inițial s-a propus modificarea formulei de calcul, astfel încât majorarea să fie de numai 5 la sută din salariul minim brut pe economie.Acum, punctul de amendă este 10 la sută din salariul minim brut pe economie care a fost în anul 2017: adică 145 de lei. Salariul minim a tot crescut, dar pentru amenzi, autoritățile au apelat la ordonanțe de urgență și nu au schimbat valoarea punctului de amendă în ultimii 6 ani. Potrivit ultimelor informații, procentul pe care îl propune Ministerul de Interne ar fi de 5 la sută în loc de 10 la sută din salariul minim. Astfel, de la 1 ianuarie 2024, punctul de amendă ar putea ajunge la 165 de lei.Valoarea punctului de amendă de 145 de lei este valabilă până la data de 31 decembrie 2023 în lipsa altor modificări exprese. Valoarea de 145 de lei este valabilă de la începutul anului 2017, când salariul minim brut pe economie se situa la 1.450 de lei. În România există cinci clase de amendă: primele patru li se aplică persoanelor fizice, în timp ce a cincea se aplică doar persoanelor juridice. Astfel, amenda maximă pentru persoane fizice (20 de puncte de penalizare) este de la 2.900 de lei, în timp ce pentru persoanele juridice amenda maximă (100 de puncte de penalizare) este de 14.500 de lei.