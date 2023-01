Apel din Texas pentru găsirea FAMILIEI BIOLOGICE din Constanța

Un tânăr de 26 de ani a apelat la membrii comunității online The never forgotten romanian children – Copiii niciodată uitați ai României pentru a-și găsi familia biologică. Apelul acesta a fost făcut public în spațiul online, în speranța că în acest mod va găsi mai multe informații despre cea care i-a dat viață sau alte rude. Tânărul a fost adoptat, când avea aproape doi ani, în Statele Unite ale Americii.„Salutări din Texas! Numele meu înainte de adopție a fost Soare Cristian Alexandru. M-am născut pe 13 iulie 1997 la Constanța. Am fost adoptat în State când aveam aproape 2 anilori și am avut parte de o familie frumoasă care mă sprijină în acest demers al meu de a găsi familia biologică din România. Așadar, caut pe cea care m-a născut: Soare Mariana. Știu că locuia chiar în Constanța, undeva pe strada Zmeuei și acum ar avea aproximativ 45 de ani. Am nevoie de distribuirea voastră, așa cum faceți mereu. Vreau să o cunosc pe cea care mi-a dat viață și, de ce nu, pe frații/surorile pe care le am. Vă mulțumesc!”, este mesajul transmis pe rețelele de socializare.Cei care pot ajuta cu informații, pot lua legătura cu administratorii paginii de Facebook The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României.