Distincții și diplome, la final de carieră, dar și pentru răsplătirea activității militare, la Capu Midia

Marți, 10 ianuarie, a avut loc la sediul Școlii de Instruire pentru Apărare Antiaeriană „General de brigadă Ion Bungescu”, ceremonia de trecere în rezervă și de acordare a distincțiilor „În Serviciul Patriei” pentru mai mulți militari din cadrul unității.Activitatea a cuprins citirea ordinelor de trecere în rezervă, înmânarea diplomelor de merit pentru întreaga carieră și a unor daruri simbolice oferite de conducerea unității celor care au îmbrăcat, pentru ultima dată, uniforma în calitate de militari activi: locotenent colonelul Valentin Moisă, maistrul militar principal Valeriu Macarie și caporalii clasa a II-a Ion Cîrjan și Gheorghe Popescu. Cei patru camarazi au fost felicitați de comandantul unității, colonelul Viorel Eugen Bitan, pentru perseverența și dăruirea de care au dat dovadă de-a lungul carierei.„Acest moment este unul plin de emoții pentru mine, deoarece am petrecut cea mai mare parte a vieții în această unitate și am făcut parte dintr-o instituție cu rol esențial pentru apărarea țării. În acești ani, am avut ocazia să particip la diferite activități și misiuni importante, unde am cunoscut oameni minunați. Sunt mândru de tot ceea ce am realizat și învățat alături de dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați sprijinit și m-ați ajutat să ajung în acest moment important din viața mea și vă doresc multă sănătate, bucurii alături de cei pe care îi prețuiți și mult succes în activitatea profesională”, a spus, în cuvântul său de bun rămas m.m.pr. (r) Valeriu Macarie, care a fost și maistrul de comandă al Școlii.Tot în cadrul festivității, colonelul Costel Fodor, locotenent-coloneii Stan Roșu, Cristinel Siriteanu, Cătălin Butnariu-Bompa și Valentin Moisă, plutonierul adjutant Gabriel Lăcătuș, plutonierii majori Cristian Ion, Marin Marian și Vasile Tănăsescu și sergentul major Cristian Șerban au primit Semnul Onorific „În Serviciul Patriei” pentru 15, 20 și 25 de ani de activitate.Evenimentul s-a desfășurat în prezența personalului și cursanților școlii, precum și a membrilor familiilor și a unor cadre în rezervă.