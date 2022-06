O tânără abandonată la un orfelinat din Constanța, la câteva luni de viață, a reușit să afle cine este mama ei

O femeie de 33 de ani, născută în Constanța și adoptată când avea numai câteva luni de viață, care nu știa nimic despre părinții ei naturali, a reușit să afle informații despre mamă, în doar câteva zile, cu ajutorul comunității din jurul paginii de Facebook The never forgotten romanian children.„Numele meu la naștere a fost Mădălina Balaban și m-am născut la data de 4 februarie 1989, în Constanța. Sunt în căutarea mamei mele biologice despre care știu că se numea Balaban Ileana, că acum ar avea în jur de 50 de ani si mai știu că mi-a dat naștere la o vârstă foarte mică, cred că avea în jur de 16 - 17 ani. La numai 4 luni am fost adoptată în Constanța, de la un orfelinat, din păcate la numai 8 anișori destinul a fost din nou crunt cu mine, deoarece am rămas și fără mama adoptivă. Am fost crescută numai de tatăl adoptiv, care nici el acum nu se mai află printre noi. Îmi amintesc că într-o zi tatăl adoptiv mi-a povestit despre mama biologică, că era foarte tânără când mi-a dat naștere și că era din Ploiești sau Pitești și că ar fi venit intenționat la Constanța pentru nașterea mea. Sincer nu știu ce să cred, posibil ca mama mea să fie tot din Constanța, tata niciodată nu mi-a spus nimic concret, dar poate mi-a spus așa de teamă să nu o găsesc.Acum nu numai că mă simt singură și a nimănui, dar oriunde aș fi și orice vârstă aș avea, simt tot mai mult în sufletul meu că mama mă așteaptă să o găsesc, iar eu la rândul meu sper să o pot îmbrățișa și să-i povestesc totul despre viața mea. Indiferent de vârstă și împrejurāri, aștept cu nerăbdare acea zi, dintotdeauna emoțiile pun stăpânire pe noi atunci când după o viață de om reușești să o gåsesti pe mama care ți-a dat viață.De aceea am nevoie de voi oameni cu suflet bun, să distribuiți anunțul meu deoarece simt că o să ajungă și la mama mea”, a fost mesajul transmis de Mădălina, la începutul lunii iunie.În doar câteva zile, femeia a aflat că mama sa biologică este căsătorită, numele după soț este Ștefan, ar locui în comuna Cobadin, dar în prezent ar fi la muncă în Italia.Cei care pot să o ajute cu mai multe informații, sunt îndrumați să ia legătura cu pagina de Facebook The never forgotten romanian children.