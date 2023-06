În perioada 19 iunie – 31 august, Poliția Română, prin structurile de prevenire a criminalității, derulează la nivel național o campanie de conștientizare a consecințelor pe care le are apelul fals sau nejustificat la numărul de urgență 112.”Apelul fals la 112 pune viața în pericol! Sună responsabil” este mesajul campaniei, prin care se atrage atenția cu privire la consecințele apelului fals sau nejustificat la numărul de urgență 112.În județul Constanța, polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității vor desfășura, atât în rândul minorilor, cât și al adulților, activități ca vor avea ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța utilizării responsabile a numărului de urgență 112. Astfel, apelul prin S.N.U.A.U 112 trebuie facut numai în cazuri de urgență, care necesită intervenția promptă a polițiștilor. Este important ca apelantul, indiferent de situația de urgență în care se află, să-și păstreze controlul și să răspundă la întrebările pe care i le adresează operatorul Serviciului de Telecomunicații Speciale sau dispecerul de poliție, pentru a scurta timpul de culegere a datelor necesare intervenției polițiștilor la fața locului.De asemenea, este necesar ca apelantul să comunice exact timpul și locul producerii evenimentului, numărul și semnalmentele persoanelor implicate, cartierul, strada sau străzi apropiate, obiective aflate în zonă, numărul apartamentului sau camerei în care are loc evenimentul ce necesită intervenția polițiștilor.Potrivit O.U.G. 34/2008, alertarea falsă a agenţiilor specializate de intervenţie se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei sau cu prestarea de la 200 de ore la 400 de ore de activităţi în folosul comunităţii.De asemenea, apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţe se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.000 de lei sau cu prestarea de la 100 de ore la 200 de ore de activități în folosul comunităţii.„Reamintim tuturor că apelarea nejustificată a numărului 112 poate costa viaţa unei persoane aflate într-un real pericol, deoarece, în timp ce operatorul se ocupă de un apel care nu este urgent, pe linie poate aștepta o persoană care are nevoie de ajutor!”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța.