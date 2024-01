Cosmin Piersic, nepotul lui Florin Piersic, împuternicit șef în IPJ Constanța: „Abia m-am acomodat cu cifrele”

Inspector principal de poliție Cosmin Piersic este, de zilele trecute, șeful Serviciului Siguranță Școlară și Prevenirea Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța.





Nepotul actorului Florin Piersic va conduce o structură nou înfiinţată, după reorganizarea din temelii a IPJ Constanţa, în urma tragediei de la 2 Mai.





El a fost împuternicit şef în IPJ Constanţa începând cu data de 19 ianuarie 2024, mandatul său fiind valabil pentru o perioadă de trei luni.





„Am activat încă de la înființarea structurii de siguranță școlară la Poliția capitalei, din septembrie 2020. Înainte am activat la IPJ Cluj, la biroul de Poliție pentru centrul universitar, lucrând doar cu studenții. Toată cariera mea am lucrat ori cu studenții, ori cu elevii. La Constanța mă bucur că am găsit o colaborare foarte bună între instituțiile partenere. Sunt la început aici la Constanța și abia m-am acomodat cu cifrele: câte poliții municipale, câte poliții rurale există”, a declarat Cosmin Piersic vineri, în cadrul primei sale ieşiri publice cu prilejul ședinței Echipei Interinstituționale privind monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul Teritorial Cadru de Acțiune pentru siguranță școlară de la nivelul județului Constanța din acest an.