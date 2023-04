Etnobotanice fabricate în cadă, cu acetonă și ceai de nalbă, pe piața neagră din Constanța

În dosarul penal instrumentat de DIICOT, ajuns pe rolul instanței constănțene, au depus declarații și mai mulți consumatori de droguri, în care au oferit mai multe informații atât cu privire la modul de operare al grupării, cât și la suferința personală.



„Am încercat să mă sinucid cu 60 de pastile de Xanax”





„Sunt consumator de substanțe cunoscute generic sub denumirea de etnobotanice de aproximativ 12 ani, timp în care, sprijinit de familie, am făcut nenumărate eforturi pentru a renunța la acest viciu, dar fără succes. Am apelat inclusiv la suportul de specialitate al unui psihiatru, dar schema de tratament aplicată de acesta mi-a făcut mai mult rău. Substanțele pe care le consum se prezintă sub formă de materie vegetală pe care o fumez în amestec cu tutun. Nu am încercat alte substanţe interzise. Efectul acestora este unul de calm, de senzaţie că nu mai am nicio grijă şi pe moment nu mai sunt depresiv. Din cauza depresiei, am încercat chiar să mă sinucid, consumând 60 de pastile de Xanax, dar nu am reuşit. Mi-am procurat aceste substanţe mai întâi de la «magazinele de vise», cum se numeau pe atunci, în urmă cu mai mulţi ani, când erau legale, sau din diverse locuri din oraş”, și-a început relatarea unul dintre consumatorii dependenți de produsele fabricate într-o... cadă!





„De aproximativ un an și jumătate am început să îmi procur substanţele etnobotanice de la inculpați. Aceştia au locuit iniţial în cartierul în care locuiesc şi eu, respectiv în Poarta 6. Astfel, când aveam nevoie de substanţe, îl sunam pe inculpat, el mă întreba câte substanţe doresc, ca şi cantitate, iar eu îi spuneam câţi bani am. Astfel, de 30 de lei, îmi dădea trei plicuri şi un plic bonus; de 50 de lei îmi dădea 5 cu două plicuri bonus etc. Substanţele erau ambalate, de regulă, în plicuri transparente din plastic, autosigilante. Ulterior, cei doi s-au mutat în două garsoniere amplasate în acelaşi oraș, pe str. Timonei. Garsonierele erau pe acelaşi etaj, dar distanţate una de cealaltă. Eu nu am avut un consum constant de substanţe etnobotanice. Consumul meu era influenţat de sumele de bani de care dispuneam: dacă aveam bani, fumam şi 20-30 de plicuri pe zi, întrucât utilizam şi utilizez 3-4 plicuri pentru o ţigară. În vara anului trecut, din câte îmi amintesc, s-au mutat în zona Casei de Cultură, lângă parc, într-un apartament de la parter”, a detaliat martorul.



„Știam că foloseau alcool etilic și ceai de nalbă”





Un alt martor, tot consumator, a relatat anchetatorilor: „Sunt consumator de substanțe etnobotanice de aproximativ 5 ani. Din luna martie 2020 am aflat despre unul dintre inculpați că vinde substanțe etnobotanice și droguri sub formă de cristale transparente. Pe acesta îl cunosc din perioada liceului, întrucât am învățat amândoi la liceul din Techirghiol. Începând cu luna martie 2020, am cumpărat zilnic substanțe etnobotanice, cu sume cuprinse între 100 – 150 lei, ocazie cu care acesta îmi dădea aproximativ 30 de pliculețe cu astfel de substanțe sau cantități cuprinse între 5 – 10 grame de substanțe etnobotanice. Toate acestea erau pentru consumul meu, iar uneori consumam aceste substanțe și cu prietenul meu. Unul dintre inculpați mi-a spus că pentru prepararea substanțelor etnobotanice folosește alcool etilic și ceai de nalbă, pe care le amestecă cu alte substanțe pe care eu nu le cunosc”.





Decizia magistraților Tribunalului Constanța nu este definitivă, poate fi atacată prin apel.





Magistrații Tribunalului Constanța i-au condamnat la închisoare cu executare pe membrii unei grupări infracționale, acuzați de comercializarea ilegală de substanțe etnotobanice. Cinci bărbați au fost condamnați la pedepse între 2 și 5 ani de închisoare: Laurențiu S. și Alexandru Constantin T. – 3 ani şi 2 luni, Iulian Constantin S. – 2 ani și 8 luni, Daniel C. – 5 ani și 6 luni și Evelin Mihăiță P. – 4.500 lei, reprezentând 150 zile-amendă, după ce anchetatorii au dovedit că, din 2020 până în 2021, când au fost prinși, au fabricat și distribuit cantități impresionante de substanțe etnobotanice. În 2021, în urma unor percheziții organizate de DIICOT, oamenii legii au găsit atât droguri, cât și sticle de acetonă, dar și cutii de ceai de nalbă.