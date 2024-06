Expoziţia "Sailing to the future" prezintă soluţii inovative în domeniul echipamentelor navale

La rândul său, Sergiu Lupu, căpitan-comandor, prorector pe formare continuă, a precizat că ediţia din acest an întruneşte atât personal din forţele navale, cât şi din industria maritimă, dar şi reprezentanţi ai învăţământului de marină. „Expoziţia are ca scop aducerea laolaltă nu numai a industriei de armament, partea de navigaţie şi zona maritimă, dar şi de a aduce laolaltă cadrele didactice şi studenţii, pentru a vedea avansul tehnologic şi partea de tehnologie care se foloseşte în ziua de astăzi. Participanţii au devenit tot mai interesaţi să ia parte la eveniment, pentru că Academia Navală vrea să devină o platformă între zona de agenţi economici din domeniul maritim şi partea de educaţie”, a subliniat acesta.







Dronele fabricate în România se pot transforma în drone kamikaze



Unul dintre expozanţi a prezentat publicului câteva drone, foarte importante, mai ales în contextul în care sunt produse în România. „Din anul 2004 suntem atraşi de acest domeniu şi furnizăm avioane ţintă pentru armată. Facem şi avioane pentru supraveghere aeriană. Dronele expuse astăzi sunt pentru supraveghere aeriană, monitorizare video, dar pot fi transformate cu uşurinţă în drone kamikaze. În plus, au şi rol de radio releu, în caz că se intră într-o zonă fără telecomunicaţii. Pe scurt, pot avea roluri multiple” a explicat Marius Dima.











Directorul de dezvoltare al unei alte firme, Matei Constantin, a adăugat că ei sunt pe piaţă de peste 30 de ani, firma, 100% românească, având şi o divizie militară, care aduce pe piaţa naţională tehnologii inovative, cu sisteme pe care mulţi le-au văzut, poate, doar la televizor, dar care există şi în realitate.





„Pornind de la acea cască ce pare futuristă şi asigură protecţie 360 de grade, până la aceste sisteme de breaching, pe care cei de la Forţele Navale le pot folosi astfel încât să evite sistemele improvizate, în situaţiile în care au de-a face cu drone eşuate, acvatice, cu mine eşuate, astfel încât să protejeze personalul şi să neutralizeze acel sistem exploziv de la distanţă. Pe scurt, gestionăm soluţii inovative pentru trei domenii. În ceea ce priveşte costumele expuse, acestea asigură un plus de siguranţă balistic, dar avem şi sisteme balistice flexibile, care asigură protecţie pe întreg corpul, avem sisteme care nu asigură doar protecţia, dar şi eficacitatea. Spun toate acestea pentru că folosind căştile noastre, în ocular, primeşti informaţii video despre ce se întâmplă sau ce vede arma ta, astfel încât se poate trage după colţ, fără a te expune”, a detaliat acesta. Un stand foarte interesant a fost şi cel al comandorului Vasile Chirilă, care a adus în faţa publicului exponate din istoria cuceririi spațiului, precum și telescoape și o vastă expoziție de astrofotografie.





Prezent la eveniment, rectorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, contraamiralul de flotilă Toma Alecu, a declarat următoarele: „Noi organizăm această activitate o dată la doi ani, iar acum ne aflăm la cea de-a treia ediţie. Am observat că trendul este unul ascendent, referitor la numărul de expozanţi şi modul în care au reacţionat atunci când am făcut invitaţiile pentru a participa la eveniment. Pot să spun că anul acesta este cea mai bună ediţie, pentru că avem aproape 40 de expozanţi, unii veniţi din străinătate. Se pare că interesul este unul din ce în ce mai crescut, mai ales prin prisma contextului internaţional, şi aici ne referim la războiul din proximitate şi securitatea din zona regională. Sperăm ca în aceste două zile, în care nu avem doar expoziţia, ci şi Ziua Porţilor Deschise, să avem cât mai mulţi vizitatori şi să identificăm rezolvările la problemele cu care noi, cei din zona de învăţământ, dar şi cei din zona operaţională, armată, poliţie, chiar şi companii civile, le avem, la momentul de faţă”.