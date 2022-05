Ferma agrozootehnică de la Penitenciarul Poarta Albă a ajuns o ruină! Mai are șanse să renască?

Pe de altă parte, pentru mulți deținuți, aceste activități ar putea să reprezinte un ajutor în vederea unei reintegrări în societate. Drept dovadă, unul dintre cele mai ample proiecte de modernizare aflate în desfășurare la Penitenciarul Constanța – Poarta Albă, un complex corecțional realizat cu fonduri europene, presupune inclusiv realizarea unei sere de 240 mp, unde persoanele private de libertate să realizeze activități de autogospodărire.





Penitenciarul Constanța – Poarta Albă a deținut în trecut o gospodărire agrozootehnică amplă, care aproviziona penitenciarul, fiind o sursă principală pentru hrana deținuților. Din producție proprie erau asigurate legumele, dar și carnea de porc și ovine. În timp, producția a scăzut, iar în 2018 s-a pus „lacătul” pe clădirile arondate exploatării agricole și zootehnice. Potrivit unor surse din cadrul penitenciarului, vreun an de zile după ce nu au mai fost exploatate terenurile, a fost asigurată paza la clădirile gospodăriei, aflate în cartierul Via din comuna Poarta Albă, dar ulterior și aceasta a fost retrasă. Drept pentru care, se pare că o parte dintre clădiri ar fi fost vandalizate.



Ce lipsește? Investiții masive și specialiști dispuși să lucreze la penitenciar



Referitor la situația gospodăriei agrozootehnice, dar și a celor necesare pentru a fi „revitalizată”, comisarul șef de poliție penitenciară Roxana Ioniță, directorul Penitenciarului Constanța – Poarta Albă, a declarat pentru „Cuget Liber”: „Penitenciarul Constanta - Poarta Albă are în administrare 121 ha teren arabil. Ultima producție (grâu, porumb, orz, floarea soarelui, borceag, lucernă) a fost în anul agricol 2018, ca urmare a închiderii exploatației de suine, ridicării autorizației de creștere a ovinelor, lipsei personalului de specialitate, dotării precare cu utilaje agricole. Astfel, conducerea de la acea dată a considerat că înființarea unor noi culturi pe cele 121 ha este nejustificată, începând cu toamna anului 2018. Pentru a revigora ferma agricolă, unitatea ar trebui să ocupe grila de posturi cu personal specializat, inginer agronom, tehnicieni (posturile au fost scoase la procedura de concurs, nu a fost niciun candidat înscris), să dețină spații de depozitare conform standardelor actuale, să achiziționeze utilaje noi, mai performante și să repopuleze sectorul zootehnic pentru a închide circuitul producției”.





În 2018, mai mulți factori au dus la desființarea fermei zootehnice. „În anul 2018, Direcția Sanitar Veterinară a dispus prin Ordonanța 4341 interzicerea activității de reproducere, creștere și îngrășare suine (pesta porcină), fapt ce a condus la sacrificarea tuturor celor 280 capete deținute de unitate, la acea dată. Tot în 2018, prin nota de control 4079 Direcția Sanitar Veterinară a constatat că nu mai sunt respectate condițiile inițiale de autorizare pentru exploatația de ovine și s-a solicitat depunerea autorizației existente în acel moment, fapt ce a condus la sacrificarea a 450 capete (oi, berbeci, miei). Printre motivele expuse – lipsa spațiului de pășunat (nu exista la nivelul comunei Poarta Albă) și starea clădirilor sectorului GAZ”, a arătat comisar șef de poliție penitenciară Roxana Ioniță.





Reluarea activității ar fi dificilă. Sunt necesare investiții serioase – în clădiri vechi, care erau necorespunzătoare în urmă cu patru ani, iar în intervalul scurs de atunci s-au deteriorat și mai rău! -, obținerea de autorizații și atragerea de personal.



„Relansarea producției în sectorul zootehnic înseamnă obținerea autorizațiilor după lucrări de reparații/ investiții la clădiri sau construirea altora noi, pentru a fi în concordanță cu prevederile naționale și europene în vigoare în ceea ce privește creșterea animalelor. Referitor la personalul specializat, veterinar și tehnicieni, s-a observat o reticență la acești specialiști în privința angajării în sistem. De exemplu, la concursul de tehnician veterinar nu s-a înscris niciun candidat”, a arătat Roxana Ioniță.



Actuala conducere a dispus reluarea producției de legume





Cu toate piedicile și neajunsurile, actuala conducere a penitenciarului a considerat că asigurarea măcar a unei părți din produsele necesare pentru hrănirea deținuților din sursă proprie este benefică. Drept pentru care au fost luate măsuri pentru reluarea producției de legume. „Totuși, începând cu luna aprilie 2021 a fost reluată activitatea de producție legume în spațiile unității, în serele de la centru și grădina de la Secția exterioară Valu lui Traian. Au fost realizate reparații curente la sera încălzită, au fost realizate reparații la solariile existente și au fost amenajate două noi solarii, fiecare cu capacitate de 200 mp”, a exemplificat directorul unității penitenciare. Drept pentru care, în anul 2021, producția de legume de la Penitenciarul Poarta Albă a fost de aproximativ 15.000 kilograme de legume, date spre consum blocului alimentar: 4 tone varză de toamnă, 4 tone tomate, 3,5 tone ardei, 3.5 tone dovlecei. Pentru anul în curs, se preconizează dublarea producției. „Se preconizează realizarea a aproximativ 30.000 kg legume, după cum urmează: 500 kg verdeață, 6.500 kg dovlecei, 8.000 kg tomate, 5.000 kg ardei, 5.000 kg fasole păstăi și 5.000 kg varză de toamnă”, a mai arătat reprezentantul unității penitenciare.





La începutul acestui an, în sistemul penitenciar a început să se discute tot mai mult despre posibilitatea de „revitalizare” a gospodăriilor agrozootehnice (GAZ) din această structură, pe care Administrația Națională ar avea-o în plan. Un proiect susținut de polițiști în condițiile în care, „cu cât deținuții sunt scoși mai des și mai mult la activități lucrative în interiorul penitenciarelor, cu atât scade numărul evenimentelor negative în care sunt implicați deținuții”, au arătat reprezentanții Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor.