Gigi Becali, dosar penal pentru accidentul din Dobroești. Patronul FCSB, testat „antidoping”

Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare din culpă după accidentul în care a fost implicat Gigi Becali. După o serie de controverse, a recunoscut că el era la volanul Rolls-ului care a intrat în șanț și a declarat accidentul la Poliția Pantelimon. „Ăla trebuie să oprească pentru că el a fost vinovat și am intrat eu în șanț ca să-l evit pe el. Nu, tată, eu eram la volan, nu Luțu. Eu am plecat, am lăsat mașina acolo și l-am chemat pe Luțu să ia mașina. Eram doar eu în mașină”, a comentat la cald Gigi.







Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a povestit că se întorcea de la biserică atunci când un alt automobil a intrat greșit în depășire și, ca să îl ferească, a fost nevoit să iasă cu mașina de pe carosabil. Bolidul său Rolls Royce, în valoare de 500.000 de euro s-a oprit într-un șanț și a fost avariat. După accident Gigi a părăsit locul faptei, iar autoturismul a fost găsit abandonat printre mărăcini.

Abia după declarațiile pentru presă a acceptat și interviul pentru Poliție.







Gigi Becali a fost în miez de noapte la Poliția Pantelimon și a declarat accidentul în care a fost implicat în cursul zilei de ieri. După o serie de controverse, a recunoscut că el era la volanul bolidului care a intrat în șanț. Într-o intervenție pentru Digi24, el a încercat să dea vina pe un alt șofer, dar apoi s-a răzgândit.







La secția de poliție, Becali a fost testat pentru consumul de alcool și droguri. „La data de 13 noiembrie a.c., în jurul orei 01:10 Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de către o unitate spitalicească din București, cu privire la faptul că, la aceeași dată, în jurul orei 00:10, la unitatea medicală respectivă s-a prezentat un bărbat, care a declarat că a fost victima unui accident rutier, produs la data de 12 noiembrie a.c. pe DNCB, km 13 + 500 -Dobroești.







Becali a ieși curat droguri și alcool







Polițiștii din Pantelimon s-au deplasat la unitatea spitalicească respectivă, pentru continuarea cercetărilor, context în care au identificat victima, respectiv un bărbat în vârstă de 65 de ani. Din primele cercetări a rezultat faptul că, bărbatul respectiv ar fi fost conducătorul autoturismului implicat în evenimentul rutier din data de 12 noiembrie a.c., produs pe DNCB la km 13+500 în zona localității Dobroești.







În cauză conducătorul auto a fost testat cu aparatele din dotare, în vederea depistării prezenței în organism a alcoolului și a substanțelor psihoactive, rezultatele fiind negative”, a comunicat Poliția. Cercetările sunt continuate de către polițiștii rutieri din Pantelimon, care au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.