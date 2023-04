IPJ Constanța, dat în judecată de un polițist... din cauza unor pantaloni?! Sindicatul Europol îl acuză pe Dincă de abuz!

Referitor la cauza procesului intentat instituțiilor de ordine publică, am aflat mai multe informații de la Daniel Constantin Avasilcăi, liderul Sindicatului Europol Constanța. „Este vorba despre un proces prin care contestăm decizia IPJ Constanța și IGPR prin care un coleg a fost sancționat, la propunerea comisarului șef Marin Dincă, în 2021, pentru că în timp ce era în timpul liber și se îndrepta spre serviciu ar fi avut altfel de pantaloni decât cei regulamentari, a considerat domnul Dincă. Noi contestăm în instanță, căci avem de-a face cu un abuz din partea domnului Dincă. Mai ales că și acesta era în timpul liber. De asemenea, considerăm că și cercetarea realizată la nivelul IPJ Constanța a fost făcută fără să se verifice în niciun fel apărarea invocată de noi, fără să se țină cont de argumentele aduse. Am insistat să demonstrăm că, atunci când a avut loc incidentul, niciunul dintre cei implicați nu era de serviciu, am cerut atât foaia de pontaj, cât și foaia de prezență, dar nu au dorit să verifice. Au aplicat sancțiunea, fără să verifice. Ulterior, sindicatul a contestat decizia la IGPR, dar de la nivelul superior nu au verificat nimic, doar au copiat decizia IPJ. În aceste condiții, singura soluție este să demonstrăm abuzul în instanță”, a declarat pentru „Cuget Liber” liderul sindical Daniel Constantin Avasilcăi.





Se impune remarcat faptul că comisarul șef Marin Dincă, fost șef al Poliției Mangalia, cel acuzat în reclamația sindicatului, a câștigat concursul pentru funcția de adjunct pe linie de ordine publică, în aceeași zi în care era depus dosarul pe rolul instanței de judecată!



De la ce a plecat toată disputa, potrivit sesizării Sindicatului Europol





În sesizarea transmisă Direcției de Control Intern din cadrul IGPR și făcută publică de Sindicatul Europol, se arată și împrejurările în care au avut loc incidentele de la care a plecat totul: „La data de 3.12.2021, la ora 19.45, împuternicitul șef al Poliției municipiului Mangalia, comisar șef Marin Dincă, aflându-se în timpul liber, s-a deplasat la sediul Secției 3 Poliție Rurală Mangalia, ocazie cu care s-a adresat în mod nedeontologic la adresa membrului organizației noastre, agent șef adjunct de poliție Alexandru Cosmin Ghiță, numindu-l pe acesta nesimțit, sub pretextul faptului că acesta din urmă ar fi purtat pantaloni de uniformă ce nu erau prevăzuți în OMAI 236/2009 privind aplicarea Regulamentului pentru compunerea și portul uniformelor de poliție.





Mai mult decât atât, comisarul șef de poliție Dincă Marin și-a depășit atribuțiile de serviciu și a procedat la efectuarea instructajului efectivelor din dispozitivul de ordine și siguranță publică de la nivelul Secției 3 Poliție Rurală Mangalia, deși această activitate se realizează de către polițisti desemnați de către șeful acestei subunități de poliție, în cadrul programului efectiv de lucru, nu înainte de începerea acestuia și nicidecum de către șeful Poliției municipiului Mangalia.





Deși agentul șef adjunct de poliție Ghiță Alexandru Cosmin din cadrul Postului de Poliție 23 August se afla în afara programului de lucru, pentru că i-a cerut explicații cu privire la limbajul jignitor folosit, comisarul șef de la poliție Dincă Marin, fără temei, i-a solicitat acestuia să-i prezinte pentru control mapa liniei de muncă «Violența», iar în momentul în care membrul organizației noastre i-a precizat că o astfel de evidență se află constituită la nivelul postului de poliție, a dispus înlocuirea acestuia în serviciul de patrulare cu un alt coleg chemat din timpul liber, menționând în scris faptul că acesta absentează nemotivat din serviciu, solicitându-i, fără drept, șefului Secției 3 Poliție Rurală Mangalia să-l trimită la psihologul unității întrucât manifestă un comportament dezadaptiv”, se arată în adresa semnată de reprezentanții sindicatului menționat.





În urma cercetării realizate la nivelul IPJ Constanța, polițistul Alexandru Cosmin Ghiță a fost sancționat cu mustrare, măsură contestată în instanță în prezent. Deocamdată nu a fost stabilit primul termen în dosar.



Avasilcăi ridică semne de întrebare cu privire la nivelul de pregătire al lui Dincă





Pe de altă parte, sindicalistul Daniel Constantin Avasilcăi ridică semne de întrebare și cu privire la nivelul de pregătire profesională al comisarului șef Marin Dincă și dacă acesta îndeplinește într-adevăr criteriile pentru a ocupa funcția de adjunct al IPJ Constanța. Sindicalistul s-a aflat ca observator în cadrul concursului susținut de ofițerul constănțean și a declarat pentru „Cuget Liber” că promovarea acestuia, prin acordarea unei note peste 7, a fost „dorința comisiei, ai cărei membri s-au plictisit de când se tot organizează concursul acesta și voiau să fie ocupat postul într-un final!”.





„Procedurile legale privind organizarea concursurilor au fost respectate. Doar că membrii comisiei s-au prelevat de dreptul de a pune întrebări suplimentare candidaților și au «tras» cu insistență și cu greu răspunsurile de la domnul comisar șef Dincă. Întrebările au fost adecvate, vizând bazele muncii de poliție, dar chiar și așa, domnul comisar șef a avut nevoie de un timp suplimentar de gândire. Sau era atenționat în permanență: «Dar mai gândește-te!», «Ce altă infracțiune poate să fie?» sau alte indicii ajutătoare”, a declarat liderul sindical Daniel Avasilcăi.





Referitor la aspectele semnalate de sindicalist am solicitat un punct de vedere și din cadrul IPJ Constanța, dar până la încheierea ediției nu ne-a fost furnizat.





În timp ce la sediul Inspectoratului General al Poliției Române se desfășurau concursurile pentru adjuncți ai inspectorului șef din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța, pe rolul Tribunalului Constanța, Secția contencios administrativ și fiscal, era înregistrat dosarul nr. 2884/118/2023, prin care polițistul Alexandru Cosmin Ghiță, reprezentat de Sindicatul Europol, acționa în judecată IPJ Constanța și IGPR, privind un litigiu al funcționarilor publici, respectiv o decizie de sancționare emisă în luna iulie 2022.