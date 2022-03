Ministrul Apărării Naționale, prezent la Mihail Kogălniceanu: „Pericolul este aici, aproape de granițele noastre”

Ministrul Apărării Naționale Vasile Dîncu și omologul său german, Christine Lambrecht, s-au aflat, miercuri, 2 martie, la Baza Aeriană 57 Mihail Kogălniceanu din județul Constanța.Vizita celor doi miniștri a fost prilejuită de prezența, în România, a unui detașament aerian german. Detaşamentul german dislocat în România include aproximativ 75 de militari (piloţi şi personal tehnic) şi şase aeronave Typhoon. Detașamentul german execută, alături de militarii Forţelor Aeriene ai României și Italiei, misiuni de Poliţie Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO. Aceste misiuni se execută în spațiul aerian al României, care face parte din spațiul aerian al NATO.„Anul 2022 este un an special, în contextul în care marcăm 30 de ani de la tratatul de prietenie dintre România și Germania, acesta oferind premisele conferirii unor noi premise de cooperare între cele două state. România susține cu tărie pacea în Europa, care a fost destabilizată de acțiunea flagrantă a Rusiei, suntem în situația în care principiile internaționale sunt încălcate în mod flagrant. Atacul Rusiei împotriva Ucrainei trebuie să înceteze, iar dialogul și diplomația trebuie să redevină principalele instrumente pentru a rezolva orice disensiune, având bună credință, respect pentru integritatea țărilor suverane și respectul dreptului internațional. Am fost recent la granița de nord cu Ucraina, am fost profund impresionat de femeile, bătrânii și copiii care s-au refugiat în țara noastră. Cu toții își pun speranțele în noi. Guvernul României face tot ce a posibil să vină în sprijinul lor”, a afirmat ministrul Apărării Naționale, Vasile Dîncu.Ministrul a mai amintit și de deciziile CSAT din cursul zilei de marți, 1 martie, printre care și faptul că România va deveni hub de sprijin logistic pentru Ucraina.„Trebuie să continuăm să ne întărim securitatea și să ne modernizăm forțele armate. Este responsabilitatea noastră, pentru generațiile viitoare. Pericolul este aici, foarte aproape de granițele noastre. Participarea industriei germane la înzestrarea forțelor române poate aduce valoare adăugată pentru dezvoltarea de capabilități moderne. Cetățenii nostri trebuie să știe că sunt în siguranță și că unitatea alianței produce efecte concrete în a descuraja orice fel de agresiune”, a mai arătat ministrul.La rândul său, ministrul german Christine Lambrecht a declarat: „Suntem bine primiți și este un semnal bun în aceste vremuri grele. Această determinare pe care o avem pentru o Europă pașnică o arătăm astăzi, suntem uniți atât în cadrul U.E. și al NATO. Putin nu a contat pe acest lucru când a început să încerce să-și realizeze fanteziile. Putin a fost surprins de unitatea noastră, de determinare și face pași înapoi. Este important să arătăm cooperarea din cadrul NATO prin măsuri concrete”.Florentina BOZÎNTAN