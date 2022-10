O minune și o încercare. O lună de când Biserica "Sfânta Ecaterina" a fost mistuită de flăcări!

Preoții Parohiei „Sfânta Ecaterina” au descris momentele teribile, prin care au trecut enoriașii, în contextul unui apel pentru strângerea de fonduri, în vederea sprijinirii reparațiilor la blocul învecinat, cât și pentru încheierea construcției bisericii de zidărie.





„O încercare și o minune! Poate că mulți dintre noi ne regăsim în aceste cuvinte: cândva… pentru ultima oară într-un loc, drag fără să știm. Așa a fost atunci, în acea duminică din ultimul weekend de vară. O zi care a început în mod obișnuit în parohia noastră avea să ne transforme definitiv «cortul» într-o amintire, dar și să ne facă părtași la cea mai mare minune, aceea de a fi sănătoși astăzi, aici, acum. Un cort pentru fiecare poveste de viață ce a prins aripi aici și speranța că minunile există dacă noi continuăm să credem. O clipă cât o viață! Un scurtcircuit, în câteva minute, a făcut o mare de cenușă din locul în care o mână de oameni făceau legătura mai «ușoară» cu Dumnezeu. … Deodată luminile s-au stins, tabloul electric a pocnit și o mare de căldură s-a declanșat, iar flăcările deja cuprindeau pânza ce acoperea tavanul, ce se scurgea pe noi, dar fără să ne rănească, iar noi parcă «prinși în timp», în gânduri de neputință, pășeam printr-un culoar Divin. Cu ultimele puteri, primite de Sus, părintele Liviu a ieșit ultimul dintre flăcări, verificând cu disperare să nu rămână nimeni în urmă, așa cum orice părinte se jertfește cu iubire pentru fiii săi. Pentru noi, cei care am respirat văpaia, asta înseamnă Minune! Pentru că Domnul are tainele sale, ne-am întors la rugăciune, în timp ce pompierii încă se străduiau să stingă focul, și poate că am participat la cea mai emoționantă Sfântă Liturghie, pe ciment, în parcarea de lângă «cortul nostru», deopotrivă preoți și mireni, cu ochii inundați de lacrimi, unii desculți, unii fără genți, alții fără chei sau telefoane, dar sănătoși și cu speranța că vom trece prin această încercare mai uniți în duhul lui Hristos”, au rememorat reprezentanții bisericii.