Se înăspresc sancțiunile pentru șoferii iresponsabili. Cum vor fi pedepsiți cei care urcă băuți la volan

De asemenea, în cazul în care persoana aflată în situațiile prevăzute mai sus efectuează transport de persoane, de substanțe sau produse periculoase, ori instruiește sau evaluează elevi ai școlilor de conducere, va fi pedepsită cu închisoarea de la doi la șapte ani.





Ceea ce proiectul de lege nu schimbă sunt sancțiunile persoanelor care au alcoolemia sub pragul de 0,80 g/l alcool pur în sânge. Acestea vor primi doar o amendă și vor avea permisul de conducere suspendat pentru o perioadă de 90 de zile.



Pentru ca prevederile proiectului de lege să intre în vigoare, acesta mai trebuie să fie promulgat de către președintele României, Klaus Iohannis, după care să fie publicat în Monitorul Oficial.



Conducerea sub influență, fenomen popular în județul Constanța



La nivelul județului Constanța, cazurile șoferilor depistați băuți sau drogați la volan sunt la ordinea zilei. Mai mult decât atât, petrecerile și festivalurile organizate în sezonul estival sporesc consumul de substanțe și de alcool în rândul participanților, crescând astfel și numărul conducătorilor auto periculoși.





De la începutul lunii mai și până în prezent, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Constanța au transmis că au depistat 21 de șoferi ce conduceau sub influența substanțelor psihoactive, 29 de șoferi băuți și patru persoane care au condus băute și drogate. De asemenea, patru persoane au refuzat testarea cu aparatele echipajelor de poliție.





Rezultatele furnizate de aparatele de testare antidrog din dotarea echipajelor de poliție nu reprezintă probă în cadrul dosarului penal, persoanele care au primit rezultat pozitiv fiind conduse la unități medicale cu scopul prelevării de probe biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a consumului de substanțe interzise.





Dintre aceste persoane, aproximativ zece au fost implicate în accidente rutiere.





Menționăm că acestea sunt doar cazurile pe care IPJ Constanța le-a comunicat în mod oficial.





Astfel, persoanele care conduc un vehicul pe drumurile publice și au o alcoolemie de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge, sau se află sub influența stupefiantelor, riscă închisoare de la unu la cinci ani: „Art. 336. – (1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/1 alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. (2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere”.