Semnal de alarmă! Cine se ocupă de adevărata "boală" a IPJ Constanța înainte de "reorganizare"?

Dar în ce fel poate fi reorganizată o structură care suferă enorm din cauza deficitului de personal? Înainte de orice, se impune luarea măsurilor pentru creșterea numărului polițiștilor care patrulează pe străzi, care supraveghează traficul sau care lucrează în dosare penale. Mai pe scurt, din toate serviciile IPJ Constanța! Lipsa de personal nu este o noutate și asupra acestui aspect sindicaliștii au atras atenția în permanență.





Sindicaliștii de la Europol au pus pe hârtie exemple concrete privind deficitul de personal din structurile IPJ Constanța, document care a fost transmis de președintele Filialei Constanța, Daniel Avasilcăi, noului inspector șef împuternicit al IPJ Constanța, în urma întrunirii comisarului șef Vlangăr cu reprezentanții acestui sindicat.





Iar exemplele invocate de sindicaliști sunt, pe bună dreptate, de natură să îngrijoreze! În multe dintre unitățile de poliție numărul lucrărilor este, în prezent, la jumătate față de anii trecuți, deși în ultimii ani a crescut numărul locuitorilor.







Secția 2 – din 60 polițiști de ordine publică în 2006, acum mai sunt... 22





Secția 2 Poliție din municipiul Constanța are în supraveghere un areal considerabil din oraș, cartiere aglomerate (dintre care menționăm Tomis III, Tomis Nord, o parte din varianta Aurel Vlaicu, cartierul social Henri Coandă etc), unde au avut loc în ultimii ani o gamă largă de infracțiuni, de la furturi din magazine, furturi din buzunare, tâlhării, accidente, scandaluri etc. Cu toate acestea, deși în 2006 erau încadrați în această unitate 60 de agenți de ordine publică, în prezent mai sunt doar 22, dintre care „8 reprezintă în permanență polițiști aflați în stagiul de tutelă profesională”. Altfel spus, în 17 ani, deși populația din zona arondată a depășit 110.000 de persoane, traficul rutier e mai aglomerat și sunt mai multe obiective economice, numărul polițiștilor de ordine publică a scăzut sub jumătate.



Secția 1 – 1 ofițer și 9 agenți pe investigații criminale, din care 5 sunt debutanți





Reducere semnificativă de personal a fost înregistrată și la nivelul Secției 1 Poliție din municipiul Constanța – căreia îi sunt arondate, printre altele, cartierele Faleză Nord, Piața Chiliei, bulevardul Mamaia etc. În prezent, pe linie de investigații criminale, în această unitate sunt 9 agenți de poliție, dintre care 5 debutanți, și un singur ofițer. În trecut, aici activau 4 ofițeri și 9 agenți de investigații criminale, „programul acestora fiind dintotdeauna organizat în zilele de luni până vineri, în intervalul orar 08:00-16:00, aspect care generează o activitate extrem de slabă în ceea ce privește prevenirea și combaterea infracțiunilor judiciare înregistrate pe raza de compentență a subunității”, se mai arată în documentul transmis de Sindicatul Europol.



Serviciul Criminalistic – 12 funcții neocupate. Suferă cercetarea la fața locului?





Deficit de personal îngrijorător se constată și la nivelul Serviciului Criminalistic din cadrul IPJ Constanța. Se impune menționat că, în trecut, această structură a fost apreciată la nivel național, atât pentru profesionalismul specialiștilor, cât și pentru rezultatele deosebite obținute în anchetele realizate. Acum, în acest serviciu activează 35 de polițiști și personal contractual, existând 12 funcții neocupate. Enorm de mult, având în vedere că acești specialiști sunt solicitați să efectueze cercetarea la fața locului la orice infracțiune comisă pe raza județului! În consecință, crește volumul de muncă al polițiștilor de la această structură, se reduce posibilitatea de intervenție rapidă, de cercetare rapidă a câmpului infracțional etc.





Un alt exemplu este cel al Poliției Năvodari. În respectiva structură, în 2012 lucrau 50 de polițiști, în condițiile în care pe atunci populația orașului era estimată la aproximativ 25.000 de locuitori. În prezent, statistica arată că populația s-a dublat, fiind înregistrați aproximativ 50.000 de locuitori. În schimb, numărul polițiștilor aproape s-a înjumătățit, fiind de doar... 28 de lucrători. Iar această situație este recurentă în mai multe unități, ba chiar în mediul rural situația este mult mai gravă, au arătat sindicaliștii.





Prin urmare, așa cum au arătat și sindicaliștii, pentru o îmbunătățire eficientă a activității instituției de la malul mării, se impune „acordarea unei atenții sporite segmentului de resursă umană prin redimensionarea schemei de personal, adaptată la realitatea situației operative a anului 2023 în raport cu modul de evoluție a fenomenului infracțional și contravențional, a dezvoltării infrastructurii rutiere, obiectivelor economice, cifrele reale ce reflectă numărul de locuitori etc”.





S-au scurs aproape două săptămâni din termenul de 45 de zile vehiculat de ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, și de noua conducere a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) pentru realizarea unei analize a activității structurii polițienești de la malul mării, în vederea „reorganizării”. Mai precis, după cum s-a stipulat după întrunirea comisarului șef Mădălina Sorina Vlangăr cu Sindicatul Europol, în cele 45 de zile trebuie realizată „o evaluare sectorială, a riscurilor și a personalului, pe baza căreia ulterior reprezentanții IGPR vor decide asupra modului în care va arăta noua structură organizațională”.