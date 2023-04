ȘOFERI APROAPE DE COMĂ ALCOOLICĂ, depistați pe șoselele din Constanța

Polițiștii constănțeni au întocmit mai multe dosare penale, unor șoferi depistați că au încălcat regulile rutiere. Astfel, marți, 18 aprilie, în jurul orei 12.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța – Secția 4 Poliție au identificat un bărbat, de 61 de ani, care a condus un autoturism, pe strada Nicolae Filimon, având permis de conducere pentru categoriile AM și Tr.În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.În aceeași zi, în jurul orei 15.20, polițiști din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 391, în comuna Cerchezu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.De asemenea, în jurul orei 20.36, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurală Cernavodă au identificat un bărbat, de 59 de ani, care a condus un autoturism, pe DJ 223, în comuna Seimeni, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior fiind condus la spital, pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.