Tânărul care a ucis-o pe Andreea, studenta la Medicină, a povestit cum s-a petrecut crima

Mirel, tânărul care ar fi ucis-o pe Andreea, studenta la Medicină, a povestit totul în fața procurorilor, potrivit unor surse din cadrul anchetei, citate de antena3.ro







„Din luna octombrie am o relație de iubire cu Andreea iar în ultima lună am simțit-o mai distantă. În data de 22.03.2024, în timp ce ne aflam la apartamentul părinţilor mei, am observat că Andreea tasta pe telefon şi am crezut că vorbeşte cu cineva. Am întrebat-o cu cine discută iar ea a refuzat să îmi spună cu cine se conversa. Am încercat să îi iau telefonul din mână şi ea l-a ținut strâns. Am reuşit totuşi să i-l iau și i-am spus Andreei să îmi spună codul PIN. A vrut să părăsească apartamentul și am încercat sa o opresc”, a declarat tânărul.