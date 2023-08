Tineri depistați cu droguri, în Vama Veche

Jandarmii din cadrul Grupării Mobile Constanța au fost la datorie, în săptămâna care se încheie, pentru menținerea liniștii și ordinii publice în sistem integrat sau în patrule independente în municipiul Constanța, stațiunile turistice ale Mării Negre, precum și alături de reprezentanții Administrației Rezervația Biosferei Delta Dunării, în vederea prevenirii și combaterii faptelor antisociale pe plajele sălbatice Corbu și Vadu. Astfel, pe timpul executării misiunii de menținere a ordinii și siguranței publice în stațiunile litorale, jandarmii au întocmit 26 acte de sesizare a organelor competente, în care se regăsesc 42 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de deținere si consum de substante psihotrope, precum și pentru comercializarea de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, și au aplicat un număr de 79 sancțiuni contravenționale în valoare de 26.600 lei, pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, din care exemplificăm:Într-una din zile, echipajul de intervenție din Vama Veche a observat tânăr care la ieșirea dintr-un local s-a întors din drum și a încercat să se îndepărteze grăbit. Urmare a verificărilor efectuate asupra tânărului de 19 ani, din județul Prahova, s-a găsit in interiorul borsetei un cuțit cu dimensiunea de 24 cm, despre care tânărul a susținut că îl folosește la tăiat mâncarea și că a uitat că îl are în borsetă. Tânărul a fost condus la sediul Biroulului de Poliție din Vama Veche, unde i-au fost întocmite actele de sesizare.Într-un alt caz, jandarmii din cadrul echipei de intervenție au observat pe strada Pescăruș din Vama Veche un autoturism care avea ușa din dreapta larg deschisă și care încurca trecerea pietonilor. În urma controlului efectuat asupra tânărului de 25 de ani din Călărași, au găsit trei țigarete confecționate artizanal care conțineau substanța vegetală mărunțită, cu miros înțepător și o folie de material plastic, transparent, ce avea în interior o substanță solidă de culoare albă. Întrebat fiind despre autoturism, tânărul a declarat că este al unui prieten care locuiește tot în Călărași și care este plecat cu treburi și că va reveni imediat. La sosirea proprietarului, jandarmii au trecut la verificarea autoturismului și nu mică le-a fost uimirea să găsească in portbagaj un recipient din sticlă, ce avea la interior o substanță vegetală, sub formă de mugure, de culoare verde olive, cu miros înțepător, un dispozitiv de mărunțit, tip grinder, ce avea substanță vegetală mărunțită, de culoare verde olive, cu miros înțepător, un pachet de țigări in interiorul căruia se afla 7 comprimate, cu forma circulară, de culoare verde, având inscriptionat un logo reprezentând litera „Z” și 3 fragmente, cu forme neregulate, de culoare verde.