Zeci de percheziții la o grupare care aducea tutun neprelucrat, ilegal, în țara noastră

Peste 100 de poliţişti de frontieră din cadrul Direcţiei de Prevenire şi Combatere a Migraţiei Ilegale şi a Infracţionalităţii Transfrontaliere (DPCMIIT) a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră (IGPF), sub coordonarea procurorului specializat din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul lucrătorilor specializați din cadrul Jandarmeriei Române, au descins în mai multe percheziții, pentru destructurarea unei reţele de contrabandă de produse din tutun.Investigațiile vizează mai mulți cetățeni români și bulgari care, începând cu anul 2022, au organizat și introdus pe teritoriul României 64 de transporturi ce au avut ca obiect 328.780 kilograme de tutun neprelucrat, în scopul prelucrării acestuia în diferite unități clandestine. Gruparea infracțională livra tutunul din Bulgaria către România, folosind documente justificative pentru mărfuri ce atestau în fals că mărfurile au beneficiari externi, în scopul creării unor circuite comerciale fictive care să inducă în eroare autoritățile de aplicare a legii sau prin eludarea formalităților de control la frontieră. Astfel, s-a stabilit că tutunul a fost livrat către beneficiari din zona judeţelor Ilfov, Călăraşi şi Dolj, ulterior fiind prelucrat în unităţi clandestine, ambalat şi distribuit pe teritoriul întregii ţări prin intermediul unor platforme de e-commerce.În speța respectivă au fost aduse pentru audieri 22 de persoane, suspecte de săvârșirea mai multor infracțiuni: producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare, deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, ruperea de sigilii, fals în înscrisuri sub semnătură privată, trecere frauduloasă a frontierei de stat.