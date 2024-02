UPDATE. ATACURI CIBERNETICE MASIVE ÎN SPITALE! Spitalul Judeţean Constanţa şi cel Militar Constanţa, VIZATE

UPDATE 1 - Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa au punctat, pentru "Cuget Liber": "În unitatea noastră spitalicească, problema a apărut în timpul nopţii, dar a fost remediată între timp. S-a asigurat permanenţa, activitatea medicală nu a fost afectată.







UPDATE 2 - De atacurile cibernetice nu a scăpat nici Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” din Constanța. Comandantul unităţii, col. dr. Nicolae-Cătălin Boca a declarat pentru „Cuget liber” că nu poate face, deocamdată, nici un comentariu despre această situaţie. „Nu avem încă informaţii oficiale despre ce s-a întâmplat. În ceea ce priveşte activitatea spitalului, aceasta se desfăşoară în condiţii normale. Nu este afectat nici tratamentul, nici îngrijirea pacienţilor”, a precizat acesta.







UPDATE 3 - „Noi când am ajuns astăzi la muncă nu am mai putut folosi platforma în care lucrăm. Am aflat ulterior de atacul cibernetic asupra platformei, a firmei care gestionează softul nostru. Ne confruntăm doar cu problema aceasta, pe care am gestionat-o, bineînţeles, pentru că nu este prima dată când, fie pică softul de la CJAS, ori al nostru. Cert este că noi avem toate datele în calculatoarele firmei care se îngrijeşte de softul nostru, până când ne vom digitaliza şi noi. Am fost deja introdus într-un grup cu managerii spitalelor care au contract cu firma respectivă de IT. Pacienţii nu suferă, dar s-ar putea să avem noi de suferit la decontarea serviciilor, întrucât nu putem să introducem datele în sistem. În rest, am vorbit şi cu firma cu care o avem pe securitate cibernetică, ne-au sunat şi de la SRI. Este prima dată când ne confruntăm cu o situaţie de acest gen”, a declarat la rândul său, directorul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea.







Luni dimineața, un val neașteptat de atacuri cibernetice a lovit sistemul sanitar din România, lăsând în urmă un peisaj descurajator în rândul spitalelor și pacienților. Aproximativ 15 spitale nu au reușit să raporteze serviciile medicale, generând întârzieri semnificative și anxietate în rândul pacienților care așteaptă ajutor în camerele de gardă, scrie playtech.ro Atacul cibernetic, care a avut loc în primele ore ale zilei, a vizat în mod direct infrastructura IT a spitalelor, mai precis, serverele unei companii IT de la care spitalele închiriaseră sisteme pentru gestionarea serviciilor medicale.„Incidentul se află sub investigația specialistilor IT, inclusiv experți în securitate cibernetică din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică și sunt evaluate posibilitățile de repunere în funcțiune. De asemenea, au fost activate măsuri de prevenție excepțională și pentru celelalte spitale care nu au fost afectate de atac”, a transmis Ministerul Sănătății.Spitalele afectate•​Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie şi Arsuri Bucureşti•​Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga•​Spitalul Judeţean de Urgentă „Dr. Constantin Opris” Baia Mare•​Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa•​Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu” Bucureşti (IOB)•​Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu” Constanţa•​Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei•​Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte•​Spitalul Clinic C.F. nr. 2 Bucureşti•​Institutul Clinic Fundeni•​Institutul Regional de Oncologie Iaşi (IRO Iaşi)•​Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău•​Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia•​Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara•​Spitalul de Boli Cronice Sf. Luca•​Spitalul Clinic Colţea•​Spitalul Municipal Medgidia•​Spitalul Judeţean de Urgenţă PiteştiOficialii de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică au confirmat că este vorba de un atac cibernetic de tip ransomware la adresa unui furnizor de servicii pentru mai multe spitate, scrie playtech.ro„Reprezentanţii Directoratului Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) au transmis că instituţia a fost notificată în cursul zilei de luni cu privire la un atac cibernetic de tip ransomware asupra unui furnizor de servicii pentru mai multe spitale din România. Mai multe spitale sunt afectate de atac. În acest moment, o echipă de specialişti ai DNSC s-a deplasat la faţa locului, pentru investigarea incidentului cibernetic”, a comunicat instituţia, potrivit news.ro