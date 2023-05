Alarmat de factura la curent, edilul din Murfatlar intenționează construirea unui parc fotovoltaic

Odată cu vremea frumoasă de afară, au apărut şi lucrările de modernizare în oraşul Murfatlar. Lucrări care se efectuează pe mai multe străzi din localitate şi care sunt supravegheate de primarul Gheorghe Cojocaru.Acesta a explicat pentru „Cuget Liber” faptul că nu a mai văzut de foarte multă vreme şantiere pline „ochi” de muncitori care să lucreze la reabilitarea străzilor.„M-am deplasat pe str. Al.I. Cuza pentru a urmări lucrările ce se execută acolo. Profitând de vremea bună, am găsit acolo un furnicar de muncitori și utilaje. Astfel, un constructor lucra la montarea rețelei de gaz pe această stradă, pe cealaltă parte a străzii un alt constructor turna căminele de branșare la rețeaua nouă de apă (cele două proiecte sunt cu fonduri europene), iar în capătul străzii (din fonduri proprii) se construiesc un canal pluvial dalat și o subtraversare a străzii.La 200 m distanță de această stradă, se lucrează într-un ritm alert și la reabilitarea blocului 16. Deplasându-mă pe această stradă de la un constructor la celălalt, am întâlnit un grup de persoane mai în vârstă care erau într-o discuție. M-am apropiat de dânșii și i-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva sau dacă au vreo nemulțumire. Unul dintre ei mi-a răspuns: «Nu, domnule primar, nu avem nicio problemă. Dar am făcut două ture pe stradă, ne uităm cu plăcere și discutăm că din perioada de dinainte de 1989 nu am mai văzut așa oamenii muncind pe un șantier în localitatea noastră»”, a declarat Gheorghe Cojocaru.„Proiectul va fi depus în curând”Gheorghe Cojocaru ne-a vorbit şi despre problemele pe care le are Primăria din Murfatlar cu energia electrică. Facturile la curent sunt foarte scumpe, iar de multe ori iluminatul public trebuie oprit.Astfel, Cojocaru a găsit soluția perfectă. Construirea unui parc fotovoltaic în localitate.„La fel ca toți cetățenii, și primăriile resimt scumpirile utilităților din ultimul timp (combustibil, energie electrică, apă+canalizare). Din cauza faptului că factura de energie electrică a venit mult mărită față de anii anteriori (mai ales din cauza consumului cu iluminatului public), multe primării, unele învecinate cu noi, au luat măsura reducerii orelor de funcționare a iluminatului public, unele au redus numărul de lămpi funcționale (o lampă aprinsă, una stinsă) sau unele au pus o taxă în plus pentru iluminatul public. Facturile noastre la energie electrică au ajuns, pe timp de iarnă, la 50.000 lei/lună, în condițiile în care prețul energiei electrice este încă plafonat. Acest lucru m-a determinat să luăm și noi măsuri pentru reducerea facturii de energie. Însă, noi am luat acum decizii pentru un termen lung, nu doar măsuri de moment. Astfel, am făcut acum o investiție și am înlocuit peste 150 de lămpi pentru iluminatul stradal cu vapori de sodiu cu un consum de 250W, cu lămpi cu LED-uri cu consumul de doar 36W. A doua măsură luată, a fost aceea ca Primăria Murfatlar să devină prosumator. Adică noi să producem energie electrică și sa compensăm în totalitate factura de energie electrică. Pentru aceasta, am efectuat toate studiile necesare, inclusiv studiul de fezabilitate pentru o centrală fotovoltaică în Murfatlar, cu o putere instalată de 500 KWp, formată din 870 de panouri fotovoltaice amplasate pe un teren de aproximativ 8000mp. Proiectul va fi depus în curând pentru finanțare la Ministerul Energiei -Fondul de Modernizare.Așadar, întregul consum anual de energie electrică al Primăriei (iluminat public, consumul din sediul Primăriei, săli de sport, școli, grădinițe, etc), consum de peste 50 MWh/an va fi compensat cu energia electrică produsă de acest parc fotovoltaic”, a explicat Gheorghe Cojocaru.