Ana-Maria Listarf, candidat pentru Primăria Năvodari. „Urmează alegeri interne la USR Constanţa”

Cu unanimitate de voturi, Ana-Maria Listarf a fost desemnată candidatul propus de USR pentru Primăria Năvodari. Voturile au fost exprimate în cadrul Adunării Generale a filialei USR Năvodari, ce a avut loc duminică, 18 februarie, 2024.Așa cum a fost relatat și în cazul Adunării Generale de la Constanța, rezultatul votului de la Năvodari reprezintă o etapă statutară. În contextul alianței de dreapta din care USR face acum parte, vor urma discuții pentru stabilirea unui candidat unic la Năvodari.„Le mulțumesc colegilor mei pentru încrederea acordată! Împreună începem o luptă pentru un Năvodari mai bun. Este aceeași motivație pe care am avut-o și când am decis să intru în politică în calitate de membru al USR. Alături de colegii mei, ne propunem să aducem proiecte și soluții concrete pentru problemele cu care se confruntă năvodărenii. Cu toții știm care sunt acestea, pentru că ne confruntăm cu ele zi de zi.În ultimii trei ani, ne-am luptat cu o majoritate a PSD ce controlează nu doar Primăria, ci fiecare instituție din orașul nostru. Potențialul Năvodariului este imens, însă atât fostele, cât și actuala administrație au reușit performanța de a-l menține la nivelul unui sat cu blocuri, un fief al afacerilor imobiliare dubioase. Năvodărenii, problemele și interesele lor n-au contat. S-a profitat prea mulți ani și cred că acum, în 2024, a venit vremea să construim schimbarea”, a declarat Ana-Maria Listarf.Președintele USR Constanța, Stelian Ion consideră că Ana-Maria Listarf a demonstrat, prin implicarea ei, că merită să reprezinte USR și alianța de dreapta în cursa electorală pentru Primăria Năvodari.„Ana-Maria are toate calitățile necesare pentru a reprezenta interesele năvodărenilor. Din păcate, precum Constanța, Năvodariul este unul dintre orașele județului nostru ce a rămas mult în urmă din cauza lipsei de viziune și, mai ales, a monopolului politic deținut de PSD. Este nevoie de un suflu nou, de oameni care să transforme Năvodariul dintr-un fief al dezvoltatorilor imobiliari într-un oraș european în care administrația să fie dedicată comunității. Suntem o echipă, o asigur pe Ana-Maria Listarf de tot sprijinul meu și îi urez mult succes”, a declarat Stelian Ion.Remus Negoi: „Încă nu au fost organizate alegeri, deci nu ştim toţi candidaţii”Senatorul USR din Constanţa, Remus Negoi, a fost contactat de Cuget Liber pentru a clarifica situaţia alegerilor interne ale USR Constanţa.Acesta spune că alegerile urmează să fie organizate în viitorul apropiat, însă depinde foarte mult de comasare. Remus Negoi spune că, pe surse, PNL şi PSD ar fi ajuns la o înţelegere cu privire la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale.„Încă nu au fost organizate alegerile adunării generale a USR Constanţa. Acest lucru se va întâmpla în perioada următoare, însă nu ştiu să vă spun la această oră când. La Năvodari au fost alegeri şi a fost ales candidatul USR. După care, bineînţeles, vom discuta cu cei din Alianţa Dreapta Unită şi vom stabili candidatul. Deocamdată nu se organizează aceste alegeri pentru tot judeţul. Vom vedea când vor decide colegii noştri. Este vorba despre un calendar pe care trebuie să îl respectăm, mai ales că, pe surse, vor fi alegeri comasate, însă nici aici nu este nimic oficial. Cei din coaliţie au spus că vor mai discuta. Ei spun că ar fi ajuns la o listă comună pentru alegerile europarlamentare şi vor să aducă în aceeaşi zi cu aceste alegeri şi alegerile locale. Este o ciudăţenie a naturii, dar aşa vor cei de la PSD şi PNL. Noi ne vom pregăti pentru orice scenariu. Noi ne vom sfătui cu cei din alianţă inclusiv cu privire la alegerile pentru consilieri locali. Vom avea discuţii şi negocieri. Aşteptăm să vedem dacă vor fi alegeri comasate pentru că dacă nu vor fi, calendarul va fi puţin mai relaxat. Daca vor fi comasate, în maxim o lună va trebui să avem făcute toate alegerile interne”, a declarat pentru Cuget Liber Remus Negoi.